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Eksplozije su se u utorak kasno uveče čule u iranskim lučkim gradovima Bandar Abas i Sirik, kao i na ostrvu Kešm, a Centralna komanda SAD (CENTCOM) ubrzo nakon toga potvrdila je da su izvedeni napadi.

"Danas u 12 časova po istočnom američkom vremenu (ET), američke snage počele su da napadaju ciljeve Iranske revolucionarne garde (IRGC) u Iranu.

Napadi su usledili nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, kao i na američke vojnike raspoređene u regionu", saopšteno je iz CENTCOM-a.

Iran je od ponovnog uvođenja blokade brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih, 14. jula, napao osam komercijalnih brodova u Ormuskom moreuzu.

Četiri od tih napada dogodila su se od prošlog ponedeljka, prema podacima Britanske organizacije za pomorsku trgovinu (UKMTO), koja prati izveštaje o napadima na Bliskom istoku.