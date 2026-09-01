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Muškarac koji je navodno imao psihičke probleme ubijen je hicem iz vatrenog oružja ispred crkve u Moskvi, nakon što je napao više ljudi i lopatom teško povredio najmanje jednu radnicu Hitne pomoći, objavili su u utorak ruski mediji.

Očevici su ruskim državnim agencijama rekli da je napadač počeo da uznemirava vernike ispred Crkve Svetih žena mironosica oko 9.50 časova po moskovskom vremenu, u jugoistočnom moskovskom okrugu Marjino.

Dvadesetdevetogodišnjak je prvobitno pobegao u obližnji park kada su sveštenici, koji su ga navodno poznavali, pozvali psihijatrijsku hitnu pomoć, objavio je list Komersant, dodajući da je umesto nje stigla obična ekipa Hitne pomoći.

"Veoma mlada medicinska radnica pokušavala je da mu pomogne kada je zgrabio lopatu i počeo da je udara po glavi", rekao je jedan očevidac za agenciju TASS.

Medicinska radnica je, prema navodima medija, hospitalizovana u kritičnom stanju, dok su povređene i žena koja radi u crkvi i prolaznik koji je pokušao da je odbrani.

Foto: FOTOGRIN/Shutterstock

Prolaznik pucao na napadača

Drugi prolaznik pucao je na muškarca kada su na mesto događaja poslati još jedna ekipa Hitne pomoći i pripadnici Nacionalne garde kako bi ga priveli, navodi Komersant.

Muškarac koji je pucao je uhapšen. Izvori iz policije rekli su za TASS da je oružje, koje ispaljuje gumene metke, bilo u njegovom legalnom vlasništvu.

Moskovska policija saopštila je za portal Podjom da nije bila obaveštena o incidentu.

Komersant navodi da je 29-godišnjak počeo redovno da posećuje crkvu nakon što je upao u finansijske probleme sa svojom marketinškom agencijom. Prema navodima lista, u jednom trenutku mu je dijagnostikovana paranoidna šizofrenija i bio je evidentiran u lokalnoj psihijatrijskoj ustanovi.

Zaposleni u crkvi rekli su da je redovno uzimao terapiju i da je uglavnom bio miran.

List navodi da je muškarac tokom prethodne dve nedelje patio od depresije, a da je ujutru na dan napada zatražio Hitnu pomoć nakon što se žalio na halucinacije i "glasove u glavi".