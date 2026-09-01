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Optužbe Nemačke o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Lajpcigu su apsolutno izmišljene, a Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je naglasila da Berlin nije izneo nikakve dokaze za optužbe na račun Moskve.

"Nemačka će dobiti dostojan odgovor na zatvaranje Ruskog doma ruskog Konzulata u Bonu", rekla je Zaharova, uz ocenu da je Berlin kompromitovan podsticanjem ukrajinskog sukoba i učešćem u terorističkim napadima.

Ranije danas, nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je da nemačka vlada veruje da je ruska obaveštajna agencija odgovorna za pokušaj bombaškog napada na aerodrom u Lajpcigu početkom avgusta.

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful najavio je uvođenje dodatnih mera, koje uključuju zatvraranje ruskog generalnog konzulata u Bonu 18. septembra, raskidanje ugovora sa Ruskim domom u Berlinu i pooštravanje kontrole ulaska za ruske državljane.

Lajpcig Foto: Sebastian Willnow/DPA

Pored toga, Vadeful će pozvati ruskog ambasadora na razgovor, a biće povećani i pritisci na rusku flotu u senci.

"Nemačka se brani od svojih protivnika, i nastaviće da odlučno jača Ukrajinu", rekao je Vadeful.

Dron sa eksplozivom pronađen je u noći 5. avgusta na aerodromu Lajpcig/Hale.

U njemu je bilo oko 600 grama eksploziva, a prema dosadašnjim nalazima, trebalo je da pogodi ukrajinski vojni transportni avion, ali nije bio aktiviran.

Drugi dron je, kako se sumnja, udario u teretni avion kompanije DHL.

Deset dana kasnije još jedan dron pronađen je u mestu Kablsketal, u okrugu Zale, a i u tom slučaju istražitelji su pronašli eksploziv.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Portparol Kremlja: Nemačka nastavlja da ide putem eskalacije

Nemačka nastavlja da ide putem eskalacije, optužbe protiv Rusije nakon incidenta u Lajpcigu nisu potkrepljene nikakvim argumentima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

„Teško je ovo komentarisati, jer ako se iznose tako ozbiljne optužbe, moraju biti nečim potkrepljene. Ako se ne varam, nisu izneti nikakvi argumenti.