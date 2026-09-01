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Generalni sekretar NATO Mark Rute izrazio je podršku Nemačkoj nakon ruskog hibridnog napada u Lajpcigu 4. avgusta. Pozdravio je mere koje nemačka vlada priprema kao odgovor na akcije Moskve na nemačkoj teritoriji.

Rute je rekao da je razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom. Prema njegovim rečima, NATO je u potpunosti solidaran sa Berlinom i nastaviće da jača svoje sposobnosti za odvraćanje pretnji i zaštitu saveznika.

"Dokazi o umešanosti Rusije u pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu su jasni i pozdravljam mere koje je Nemačka najavila kao odgovor. NATO će nastaviti da jača svoje sposobnosti za odvraćanje svih pretnji i zaštitu svih saveznika, uključujući i od zlonamernih aktivnosti poput onih zabeleženih u Lajpcigu i drugim savezničkim zemljama.

Pokušaji Rusije da nas zastraši, potkopa naše jedinstvo i oslabi našu odlučnost da podržavamo Ukrajinu uzaludni su i neće uspeti. Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva, kao i naša posvećenost kolektivnoj odbrani NATO", poručio je Rute.

Koje mere priprema Nemačka?

Nemački političari i obaveštajne službe veruju da je Rusija bila umešana u sabotažu na aerodromu u Lajpcigu. Kao odgovor, Berlin planira da pojača pritisak na Moskvu na nekoliko frontova.

Predložene mere uključuju zatvaranje Generalnog konzulata Rusije u Bonu, raskid sporazuma o "Ruskom domu" u Berlinu i dostavljanje Evropskoj uniji novih spiskova ruskih državljana povezanih sa hibridnim napadima radi uvođenja sankcija.

Pored toga, Nemačka namerava da pooštri kontrole ruskih državljana koji ulaze u zemlju i poveća pritisak na rusku "flotu iz senke".

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da Evropska unija ostaje ujedinjena u podršci Ukrajini. Naglasila je da ruski hibridni napadi neće promeniti zajednički stav Evrope.