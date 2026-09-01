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Žena koja je ubijena u nasumičnom napadu nožem na Tajms skveru bila je zaposlena u Bank of America, potvrdila je banka u utorak. Policija je identifikovala nju i napadačicu, koju su policajci ubili u sukobu nedugo nakon napada.

Ubijena žena identifikovana je kao Erin Pjačenti (32). Ona je bila jedna od dve osobe izbodene u ponedeljak popodne u turističkom i pozorišnom centru Njujorka, nekoliko blokova od poslovne zgrade Bank of America.

"Šokirani smo i duboko ožalošćeni zbog tragičnog gubitka naše koleginice", navela je banka u saopštenju.

Kompanija nije odmah odgovorila na pitanja o tome koje je poslove Pjačenti obavljala u banci.

Ona je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Fordham 2021. godine, zajedno sa suprugom Frenkom Pjačentijem, saopštio je fakultet. Fordham Law je naveo da je duboko potresen njenom smrću.

Drugoj žrtvi, 68-godišnjem muškarcu čiji identitet nije objavljen, ukazana je pomoć u bolnici. U utorak nije bilo novih informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Izvadila dva noža iz torbe i krenula u napad

Policija je napadačicu identifikovala kao Pamelu Sisneros (49) iz Kvinsa. Policajci su je ubili nakon napada.

Policijska komesarka Džesika Tiš rekla je da je Sisneros imala kontakte sa policijom povezane sa problemima sa mentalnim zdravljem 2018. i 2019. godine, ali da u Njujorku nije bila hapšena.

Napad se dogodio u jednom od najprometnijih i najstrože nadziranih delova Njujorka, pored policijske stanice i neposredno ispred zgrade u kojoj se održava čuvena novogodišnja ceremonija spuštanja kugle. U istom području jedan muškarac je smrtno izboden u maju.

Sisneros je izvadila dva noža iz torbe za kupovinu, izbola muškarca, a zatim napala Pjačenti, rekla je Tiš na konferenciji za novinare u ponedeljak.

Policajcima poručila da bi ih "radije ubila"

Na snimcima prolaznika vidi se kako policajci okružuju Sisneros dok u rukama drži dva velika noža. Kada su upotrebili elektrošoker, mahala je noževima i brzo krenula prema policajcima, vidi se na snimku.

Tiš je rekla da su policajci nekoliko minuta pokušavali da ubede Sisneros da spusti noževe pre nego što su upotrebili elektrošoker.

Prema rečima policijske komesarke, Sisneros im je rekla da neće ništa spustiti i da bi "radije ubila" policajce.