Na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.
Putinov pomoćnik Jurij Ušakov najavio
OGLASIO SE KREMLJ: Moguć trilateralni sastanak Putina, Trampa i Si Đinpinga
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Predsednici Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinpingbi mogli da održe trilateralni samit na predstojećem samitu APEK-a, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.
Prethodnog dana, na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.
"Si Đinping je govorio, kao domaćin, da će po svoj prilici doći Tramp. Očigledno, doći će i Putin. Ako bude bilo mogućnosti, može se i organizovati trilateralni sastanak. Ili će se, u najmanju ruku, sastati sa svakim", naveo je Ušakov.
Samit lidera APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) biće održan od 18. do 19. novembra 2026. godine u Šenženu, u Kini.
Kurir.rs/RIA Novosti
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