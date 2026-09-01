Predsednici Rusije, SAD i Kine , Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping bi mogli da održe trilateralni samit na predstojećem samitu APEK-a, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

Prethodnog dana, na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.

"Si Đinping je govorio, kao domaćin, da će po svoj prilici doći Tramp. Očigledno, doći će i Putin. Ako bude bilo mogućnosti, može se i organizovati trilateralni sastanak. Ili će se, u najmanju ruku, sastati sa svakim", naveo je Ušakov.