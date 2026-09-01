Slušaj vest

Predsednici Rusije, SAD i Kine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinpingbi mogli da održe trilateralni samit na predstojećem samitu APEK-a, rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

Prethodnog dana, na sastanku lidera Rusije i Kine, razmatrana je tema i trilateralnog samita i bilateralnih razgovora između lidera, rekao je Ušakov.

"Si Đinping je govorio, kao domaćin, da će po svoj prilici doći Tramp. Očigledno, doći će i Putin. Ako bude bilo mogućnosti, može se i organizovati trilateralni sastanak. Ili će se, u najmanju ruku, sastati sa svakim", naveo je Ušakov.

Samit lidera APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) biće održan od 18. do 19. novembra 2026. godine u Šenženu, u Kini.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaRUSI TVRDE DA DOLAZAK PUTINA U KINU NEMA NIKAKVE VEZE S TRAMPOVOM POSETOM Šef Kremlja danas u Pekingu, sastaće se sa Sijem na važnu godišnjicu (FOTO)
shutterstock-2276637603.jpg
PlanetaTRAMP POSLAO OŠTRO UPOZORENJE DVEMA SVETSKIM SILAMA: "To bi bilo veoma loše po njih"
Donald Tramp
PlanetaSI ĐINPING PUTUJE U SEVERNU KOREJU: Posle susreta sa Trampom i Putinom, sastaće se i sa Kim Džong Unom! Veliki vođa želi da se POHVALI svojim MOĆNIM ARSENALOM!
collage.jpg
PlanetaOTKRIVENI DETALJI: Si na čajanci poverio Putinu o čemu je pričao s Trampom
xxx EPA Maxim Shemetov Pool.jpg