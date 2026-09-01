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Švedske oružane snage sprovele su opsežnu vežbu logističkog zbrinjavanja poginulih vojnika, što predstavlja deo zaokreta te zemlje ka konceptu totalne odbrane nakon ulaska u NATO 2024. godine.

Simulacija postupanja sa posmrtnim ostacima bila je deo vežbe Aurora 26, najveće nacionalne vojne vežbe u Švedskoj od devedesetih godina, koja je uključivala testiranje kapaciteta hladnjača i procedura sahranjivanja, piše Euronews.

Detalji vojne vežbe

Vežba Aurora 26 održana je od kraja aprila do sredine maja ove godine, a u njoj je učestvovalo oko 18.000 vojnika iz 13 država. Segment posvećen logističkom zbrinjavanju žrtava, opisan u stručnom radu u časopisu Frontiers in Psychiatry, uključivao je više od 500 lutaka i vreća za tela koje su predstavljale poginule vojnike. Vežba takvih razmera u Švedskoj nije sprovedena još od početka pedesetih godina prošlog veka.

U vežbi je učestvovalo više od 300 pripadnika vojske, kao i predstavnici Švedske crkve, Poreske uprave i agencije za regrutaciju.

Testiran je celokupan lanac postupanja sa poginulima u ratnom sukobu, od izvlačenja i identifikacije tela do obaveštavanja ambasada savezničkih država i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i organizovanja sahrana uz vojne počasti.

1/13 Vidi galeriju Švedska vojska Foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Alamy / Profimedia, Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia, U.S. Army / Zuma Press / Profimedia, Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Posledice rata postale su jasnije"

Komandant operacije rekao je istraživačima da je ponosan što je učestvovao.

"Verujem da je ovo poslednji put uvežbavano 1952. godine i drago mi je što sam dao svoj doprinos", rekao je.

Vojni kapelan komentarisao je vizuelni utisak vežbe i istakao da je apstraktna stvarnost ratnih žrtava postala veoma stvarna nakon što je video desetine poređanih vreća za tela.

Specijalizovani portal Defence24 izvestio je da je ovo prvi put da su sve relevantne institucije zajednički uvežbavale ovaj proces. Zvaničnici su ovakvo planiranje predstavili kao pitanje morala i institucionalne spremnosti, a ne kao predviđanje konkretnog broja žrtava.

Jedan vojni lekar primetio je da će nakon ove vežbe biti potrebno ozbiljno prilagođavanje načina na koji se medicinski timovi opremaju za scenarije sa velikim brojem stradalih.

Drugi vojnik rekao je istraživačima da mu je vežba omogućila da jasnije razume posledice rata.

Plan za 500.000 sahrana

Nezavisno od same vežbe, Švedska crkva, koja je zakonski nadležna za sahrane u zemlji, već dugo ima instrukciju da planira kapacitete za sahranjivanje koji odgovaraju broju od pet odsto ukupnog stanovništva. To je približno 500.000 ljudi.

Reč je o standardu civilne zaštite koji potiče još iz perioda Hladnog rata i obuhvata i vojne i civilne žrtve na nivou čitave države. Ova brojka nije prognoza povezana sa vežbom Aurora 26, niti konkretna procena mogućeg broja stradalih.

Jan-Olof Olson iz švedske agencije za civilnu zaštitu objasnio je za Le Monde da to ne znači da vlasti očekuju toliki broj žrtava.

"Za planiranje nam je potrebna procena", poručio je.

Širi bezbednosni kontekst

Ova vežba deo je šireg obrasca u kojem baltičke države i severno krilo NATO uvežbavaju najteže scenarije dok tenzije sa Rusijom ne jenjavaju.

U okviru vežbe Aurora 26, ukrajinski stručnjaci za dronove obučavali su vojnike NATO taktikama odbrane od bespilotnih letelica.

Istovremeno su snage iz SAD, Holandije, Francuske, Poljske i drugih savezničkih država delovale širom južne Švedske, ostrva Gotland i Baltičkog mora.

Za zemlju koja je ostala neutralna tokom oba svetska rata i Hladnog rata, a svoju vojsku poslednji put aktivirala 1814. godine, ovaj zaokret predstavlja značajno psihološko i institucionalno prilagođavanje.