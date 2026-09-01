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Ukrajinska vojska saopštila je večeras da je Rusija tokom dana lansirala oko 100 dronova.

"Danas od 6.30 do 18.00 ruske snage su lansirale 99 jurišnih dronova, uključujući 72 sa mlaznim motorom", saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo na Telegramu.

Dodaje se da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila ili neutralisala 82 od njih, uključujući 57 sa mlaznim motorima.

Napad se nastavio večeras, dok je ratno vazduhoplovstvo prijavilo mlazne dronove iznad Kijeva, koji su se kretale ka Brovarima, istočno od glavnog grada, kao i u Nikolajevskoj oblasti na jugu zemlje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je ranije da su dronovi sa mlaznim motorima teži za presretanje.

Kurir.rs/Beta

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