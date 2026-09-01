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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je najnoviji američki napad na Iran bio "opravdan" i zapretio većim napadima ako Teheran uzvrati.

Ukoliko Iran bude pokrenuo uzvratne napade nakon američkih napada na tu zemlju, snage Sjedinjenih Američkih Država uzvratiće "snažnije i na višem nivou", poručio je Tramp.

"Ukoliko propala iranska nacija uzvrati na ovaj opravdani napad, biće napadnuti mnogo snažnije i na višem nivou. Ali, to neće biti najsnažniji mogući napad, s tim se čeka, a kad bude izveden, veoma malo će ostati od Islamske republike Iran", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

On je naveo da snage SAD u ovom trenutku izvode napade na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza.

"Udari su snažni i moćni, i predstavljaju odmazdu na iranske propale pokušaje da postave još pomorskih mina u moreuz, u kojem trenutno nema mina (ili su u potpunosti uklonjene ili detonirane), kao i na osam raketa koje je Iran ispalio, ali su sve oborile naše snage u Jordanu", napisao je Tramp.

Američka vojska saopštila je danas da je napala ciljeve u Iranu dok se neprijateljstva ponovo rasplamsavaju nakon mesec dana bez vojne akcije.

Američka vojska u nedelju je saopštila da je pogodila raketne bacače na ostrvo Larak u Ormuskom moreuzu.

Iran je tada odgovorio lansiranjem raketa na američke lokacije u Jordanu, koje su presretnute, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da su zaustavili iranski dron iznad svojih voda.