TRAMP: Najnoviji napadi na Iran su opravdani! Udari će biti još veći ako Teheran uzvrati
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je najnoviji američki napad na Iran bio "opravdan" i zapretio većim napadima ako Teheran uzvrati.
Ukoliko Iran bude pokrenuo uzvratne napade nakon američkih napada na tu zemlju, snage Sjedinjenih Američkih Država uzvratiće "snažnije i na višem nivou", poručio je Tramp.
"Ukoliko propala iranska nacija uzvrati na ovaj opravdani napad, biće napadnuti mnogo snažnije i na višem nivou. Ali, to neće biti najsnažniji mogući napad, s tim se čeka, a kad bude izveden, veoma malo će ostati od Islamske republike Iran", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.
On je naveo da snage SAD u ovom trenutku izvode napade na iranske mete u blizini Ormuskog moreuza.
"Udari su snažni i moćni, i predstavljaju odmazdu na iranske propale pokušaje da postave još pomorskih mina u moreuz, u kojem trenutno nema mina (ili su u potpunosti uklonjene ili detonirane), kao i na osam raketa koje je Iran ispalio, ali su sve oborile naše snage u Jordanu", napisao je Tramp.
Američka vojska saopštila je danas da je napala ciljeve u Iranu dok se neprijateljstva ponovo rasplamsavaju nakon mesec dana bez vojne akcije.
Centralna komanda SAD saopštila je da napadi "slede posle nedavnih pokušaja napada iranske Revolucionarne garde (ideološke vojske Irana) na trgovinske brodove u Ormuskom moreuzu i na američke vojnike raspoređene u regionu".
Američka vojska u nedelju je saopštila da je pogodila raketne bacače na ostrvo Larak u Ormuskom moreuzu.
Iran je tada odgovorio lansiranjem raketa na američke lokacije u Jordanu, koje su presretnute, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da su zaustavili iranski dron iznad svojih voda.
Kurir.rs/Rojters