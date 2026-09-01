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Moskva je uspela da izvrši pritisak na Slovačku kako bi odustala od potpisivanja multilateralnog sporazuma o ratnim reparacijama i zahtevima Ukrajine za naknadu štete, objavio je 1. septembra slovački portal Aktuality.sk, pozivajući se na opozicione političare.

Slovačka, zajedno sa Mađarskom i Bugarskom, ostaje jedna od retkih članica Evropske unije koja nije pristupila sporazumu kojim se uspostavlja Međunarodna komisija za potraživanja za Ukrajinu.

Mehanizam je usvojen u Hagu u decembru 2025. godine pod okriljem Saveta Evrope, sa ciljem razmatranja zahteva za nadoknadu štete nastale tokom rata. Dokument je potpisalo 40 strana, uključujući Evropsku uniju kao celinu.

U julu je izgledalo da je Bratislava spremna da krene ka potpisivanju sporazuma. Međutim, premijer Robert Fico lično je zaustavio proces.

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

Ruski zvaničnik navodno zapretio Bratislavi

Prema rečima poslanika stranke Sloboda i solidarnost (SaS) Ivana Novotnog, Ambasada Slovačke u Moskvi primila je 10. jula telefonski poziv sa pretnjom.

Sagovornik je upozorio da će Rusija, ukoliko Slovačka potpiše sporazum, taj potez smatrati "neprijateljskim korakom".

Prema pisanju slovačkog lista SME, poziv je uputio Andrej Šaraškin, zvaničnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za Slovačku i susedne zemlje.

Slovački ambasador u Rusiji Peter Priputen obavestio je rukovodstvo Ministarstva spoljnih poslova o pozivu i upozorio na mogućnost oštrije reakcije Kremlja. Istovremeno je naveo da se činilo da ruska strana samom pozivu nije pridavala veliki značaj.

Fico navodno lično prekinuo raspravu

Sporazum je trebalo da bude druga tačka dnevnog reda sednice slovačke vlade 26. avgusta.

Novotni tvrdi da je Fico lično prekinuo razmatranje te tačke bez rasprave i odmah prešao na sledeću.

Poslanik je rekao da je informaciju dobio od izvora iz Ministarstva spoljnih poslova, a zatim je proverio kod još jednog izvora u slovačkim diplomatskim krugovima.

Ficova vlada kategorički negira da je dokument povučen sa dnevnog reda. Prema zvaničnom objašnjenju, rasprava je samo odložena za neku od narednih sednica kako bi zvaničnici prikupili dodatne informacije o načinu na koji bi sporazum bio sproveden.