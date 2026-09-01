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Poluzvanični iranski mediji javili su danas dazemlja ispaljuje rakete i dronove kao odgovor na nove američke udare, kako su se neprijateljstva ponovo rasplamsala posle mesec dana bez vojnih akcija.

Agencije Fars i Tasmin, koje se smatraju bliskim iranskim bezbednosni snagama, javile su kasno danas da je Iran pokrenuo takve operacije.

Iran je uzvratio na američke napade lansiranjem balističkih raketa na američke vojne baze u Jordanu u utorak, objavio je Aksios.

IRGC je takođe saopštio da je pokrenuo ono što je nazvao "žaljenjem odgovor na agresore".

IRGC je optužio SAD da izvode "slepe i očajničke napade" na nekoliko lokacija, uključujući civilna područja. Navedeno je da su udari pooštrili blokadu Ormuskog moreuza i ojačali odlučnost iranskih boraca da se suprotstave stranim snagama koje deluju u tom strateškom plovnom putu.

Nekoliko sati pre toga američka vojska saopštila je da udara nove ciljeve u Iranu zbog nedavnih pokušanih napada na trgovinske brodove u Ormuskom moreuzu.

Obovljeni sukobi koje je američka vojska nastojala da prikaže kao ograničene sprovedeni su i posle naizgled izmene stava američkog predsednika Donalda Trampa o tome da će se usmeriti na ekonomske sankcije Iranu. ;Centralna komanda SAD saopštila je da napadi "slede posle nedavnih pokušaja napada iranske Revolucionarne garde (ideološke vojske Irana) na trgovinske brodove u Ormuskom moreuzu i na američke vojnike raspoređene u regionu".

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da je najnoviji američki napad na Iran bio "opravdan" i zapretio većim napadima ako Teheran uzvrati.

Tramp je u poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je američka vojska danas napala iranske mete u blizini Ormuskog moreuza kao odgovor za iranski "neuspeli pokušaj dodavanja morskih mina" u moreuz i za ispaljivanje osam raketa na američku vojnu bazu u Jordanu.

Tramp je rekao za Foks Njuz da je najnovija runda udara bila usmerena u velikoj meri na iranske napore da ponovo izgrade radar koji je uništen u ranijim američko-izraelskim udarima u šestomesečnom sukobu. Tramp je rekao u telefonskom pozivu toj televiziji da je američka vojska pratila iranske napore da ponovo izgrade radarske sisteme i čekala dok je posao bio skoro završen ; pre nego što je sprovela napade.

Ranije danas iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je da je zemlja spremna da se vrati na sporazum o primirju sa SAD-om postignut u junu ako je Vašington spreman da se drži odredbi tog dogovora.

Ali Tramp je izgleda odbacio mogućnost povratka na primirje, barem kratkoročno. Po novinaru Foks Njuza koji je razgovarao sa Trampom, američki predsednik je rekao da misli da "sporazum sa njima nije vredan ni papira na kome je napisan".