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Francuska "podržava usvajanje novih evropskih sankcija protiv Rusije", izjavio je večeras predsednik Emanuel Makron koji je izrazio "punu solidarnost sa Nemačkom", koja je zvanično optužila Moskvu da je početkom avgusta poslala dron natovaren eksplozivom na aerodrom u Lajpcigu.

"Ovi hibridni napadi se množe u Evropi. Oni ne smeju ostati bez odgovora", rekao je Makron u video snimku emitovanom na platformi Iks (X).

Nemačka vlada je danas okrivila Rusiju za pokušaj napada na aerodromu u Lajpcigu u avgustu dronom natovarenim eksplozivom. Dron je pronađen u blizini ukrajinskog aviona 4. avgusta, a uređaj je deaktiviran.

Lajpcig Foto: FILIP SINGER/EPA

Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint rekao je da pokušaj napada odgovara poznatom obrascu "ruskih hibridnih operacija".

Ministar spoljnih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) rekao je da će ruski konzulat u Bonu biti zatvoren od 18. septembra i da će ugovor po kojem se upravlja Ruski dom, kulturni centar u Berlinu, biti raskinut.

Aerodrom u Lajpcigu je glavno čvorište za međunarodni teretni saobraćaj i za pružanje podrške Ukrajini. Avioni koji ga redovno koriste uključuju ukrajinske transportne avione Antonov.

Zapadne zemlje optužuju Rusiju da vodi kampanju sabotaže i poremećaja širom Evrope sa ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije evropskih zemalja.