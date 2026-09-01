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Krokodil dug 3,6 metara dobio je ime u čast princa od Velsa, a zaštitnik prirode Robert Irvin odlučio se na ovaj potez kako bi odao priznanje budućem britanskom kralju za njegovu dugogodišnju posvećenost zaštiti divljih životinja.

Reptil, nazvan Princ Vilijam, 300. je krokodil označen u okviru velikog istraživačkog projekta koji se sprovodi u rezervatu divljih životinja Stiva Irvina u Australiji.

Irvin, sin pokojnog zaštitnika prirode Stiva Irvina, predstavio je na Instagramu ovog "velikog momka" i "savremenog dinosaurusa".

"Sve ovo radimo zbog zaštite krokodila, a tokom godina uhvatili smo 300 krokodila u okviru ovog revolucionarnog istraživanja", rekao je.

Jubilarni krokodil dobio posebno ime

"Veoma sam ponosan što mogu da kažem da je ovaj veliki momak upravo 300. krokodil kojeg smo uhvatili", dodao je Irvin.

"Ovo je zaista uzbudljiva prekretnica i, u znak zahvalnosti i priznanja za neverovatan rad njegovog kraljevskog visočanstva princa od Velsa na zaštiti prirode, želeli smo da ovog izuzetno posebnog savremenog dinosaurusa, ovu neverovatnu životinju, nazovemo po njegovom kraljevskom visočanstvu. Upoznajte Princa Vilijama. Evo ga."

Krokodil će biti praćen narednih deset godina, a istraživačima će pružati podatke o tome čime se hrani, koliko dugo može da roni i kako klimatske promene utiču na njegovu telesnu temperaturu.

Irvin, televizijski voditelj koji upravlja zoološkim vrtom Australia Zoo u Kvinslendu, ambasador je Vilijamove nagrade Earthshot Prize, ekološkog takmičenja koje traje deset godina i čiji je cilj prepoznavanje i nagrađivanje ideja koje mogu pomoći u zaštiti planete.

Irvin: Postali smo najbolji prijatelji

Irvin je i ranije govorio o svom prijateljstvu sa princom od Velsa, kojeg je opisao kao "prizemnog i neposrednog čoveka".

Gostujući u emisiji "This Morning" u junu ove godine, Irvin je izjavio da je "postao najbolji prijatelj sa našim budućim kraljem".

Ispričao je i anegdotu o tome kako ga je princ Vilijam pozvao tokom proba za emisiju "Dancing With The Stars" kako bi mu poželeo sreću.