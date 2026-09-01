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Američki napad pogodio je kuću u kojoj se održavala venčanja u Kuhestaku na jugu Irana, prema rečima iranskog zvaničnika.

Ahmad Nafisi, zamenik guvernera provincije Hormozgan, rekao je u telefonskom razgovoru za iransku državnu televiziju da su dve osobe poginule, a da su druge ranjene.

Američki udari usledili su nakon onih u nedelju koji su naglo okončali mesec dana bez vojne akcije i pretili su da ponovo rasplamsaju sukob koji je doveo do skoka globalnih cena nafte i stvorio političke probleme republikancima na novembarskim kongresnim izborima. Obnovljene borbe dolaze nakon što se američki predsednik Donald Tramp, čini se, okrenuo ka pokušaju da Iran savlada kroz ekonomske sankcije.

"Ako propala nacija Iran uzvrati za ovaj veoma opravdan napad, biće ponovo pogođena na mnogo jačem i većem nivou, ali to neće biti najveći napad od svih, koji samo čeka", upozorio je Tramp na društvenim mrežama.

Centralna komanda SAD saopštila je da su najnoviji napadi odgovor na pokušaje Teherana da napadne komercijalne brodove i američke snage na Bliskom istoku.

Iranski poluzvanični mediji su kasnije saopštili da je zemlja počela da ispaljuje rakete i dronove kao odgovor na američke napade. Novinske agencije Fars i Tasnim, koje se smatraju bliskim iranskim snagama bezbednosti, izvestile su kasno u utorak da je pokrenuta takva operacija.

Iranska vojska upozorava na "razorne udarce"

Generalštab iranskih oružanih snaga i njegova zajednička vojna komanda saopštili su da će oružane snage zadati ono što su opisali kao "razorne i razarajuće udarce" Sjedinjenim Državama.

Eksplozije su prijavljene u nekoliko južnih iranskih priobalnih područja, uključujući lučki grad Bandar Abas u kojem se nalaze pomorski i vazduhoplovni objekti, kao i ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu. Svedoci u Bandar Abasu rekli su za AP da su eksplozije bile jače od onih u nedelju i rekli su da su videli dim kako se diže iz istočnog dela grada na moreuzu.

Iranska državna televizija je javila da su američki udari pogodili fabriku ribljeg brašna na ostrvu Kešm i nekoliko civilnih objekata u provinciji Hormozgan. Navodi se da su među pogođenim lokacijama ribarski mol i toranj Organizacije za luke i pomorstvo u Siriku.

Državna televizija je takođe izvestila da je američka vojska pogodila civilni aerodrom Džiroft u centralnoj iranskoj provinciji Kerman, navodeći da je projektil pogodio područje van piste i da nije izazvao žrtve niti štetu na aerodromskoj infrastrukturi.

SAD i Iran žele da uspostave kontrolu nad Ormuskim moreuzom, uskim plovnim putem kod iranske obale kroz koji obično protiče 20% svetske nafte. Teheran ga je efikasno zatvorio nakon početka rata.

Rastu cene nafte

Cene nafte su ove nedelje naglo porasle zbog obnovljenih sukoba između Irana i Sjedinjenih Država. Sirova nafta, koja je već porasla za oko 7% ove nedelje, nastavila je da raste nakon udara u utorak.

Cena sirove nafte je skočila za više od 50% ove godine i povukla je sa sobom naviše i cenu benzina. Cena galona običnog benzina u SAD je ponovo porasla preko noći na 4,10 dolara, prema podacima Američke automobilske asocijacije (AAA). Prošle godine u ovo vreme, galon je koštao 3,19 dolara.

Iran rekao da će se pridržavati sporazuma o prekidu vatre ako SAD učine isto; Napadi ipak obnovljeni

Pre nego što je vojna akcija ponovo počela, Trampova administracija je tvrdila da bi pogađanje prave ekonomske mete u kampanji finansijske izolacije dovelo Teheran do tačke sloma. Sada se napadi obnavljaju čak i dok se američke zalihe naprednih presretača smanjuju, a rat je nepopularan među mnogim Amerikancima.

Povratak otvorenom sukobu bio bi opasan za region, gde Iran cilja američke vojne baze i infrastrukturu u zemljama Zaliva od početka rata.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je ranije u utorak, pre najnovijih udara, da je Islamska Republika spremna da se vrati privremenom sporazumu o prekidu vatre postignutom sa SAD u junu, ako Vašington učini isto.

"Ako se SAD vrate svojim obavezama iz memoranduma o razumevanju, Islamska Republika Iran će odmah uzvratiti", preneli su iranski državni mediji Pezeškijanove reči na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu.

Junski prelazni sporazum zahtevao je trenutni prekid vatre i započeo period od 60 dana za pregovore usmerene na postizanje šireg sporazuma, ali je ubrzo nakon toga propao.

U prethodnim napadima u nedelju, Centralna komanda SAD je saopštila da su njene snage pogodile iranske raketne bacače koji bi lansirali morske mine u moreuz.

Iran odgovorio na američke napade

Iran je odgovorio na nedeljne napade lansiranjem raketa na američke lokacije u Jordanu, koje su presretnute, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da su zaustavili iranski dron iznad svojih voda. Tramp je u ponedeljak priznao da bi možda bilo potrebno više udara.

Američka vojska je poslednjih dana opisala obnovljene borbe kao ograničene, iako je Tramp u ponedeljak priznao da bi moglo biti potrebno više udara.

Centralna komanda SAD je u ponedeljak saopštila da su njeni napadi na iranske mete u nedelju bili usko fokusirani.

"Američke snage su preduzele ograničene, precizne akcije protiv snaga IRGC-a koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu pretnju u Ormuskom moreuzu", saopštila je Centralna komanda SAD. "U suštini, Iran je stvorio pretnju, a američka vojska ju je eliminisala kako bi zaštitila civilne pomorce, komercijalni brodarski promet i slobodan protok globalne trgovine."