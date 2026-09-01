Slušaj vest

Bilo kakvi pregovori o Ukrajini moraju biti ispunjeni nekakvim sadržajem. Ukoliko neko može da doprinese tome, Moskva nema ništa protiv, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Jedino što ne bismo želeli jeste da se sve samo besciljno vrti ukrug, dodao je on.

„Pregovarački proces o rešavanju ukrajinske krize je sada u određenoj meri zamrznut“, rekao je Putin na konferenciji za novinare posle samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Biškeku (Kirgistan) i niza bilateralnih susreta.

On je dodao da Rusiji odgovara da sarađuje sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su bliski američkom predsedniku Donaldu Trampu i on u njih ima poverenja.

„Vitkof i Kušner su uvek dobrodošli u Rusiji i nama je zadovoljstvo da sarađujemo s njima“, dodao je on.