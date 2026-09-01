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Nemački kancelar Fridrih Merc ne brani interese građana svoje zemlje, već trguje njima, rekao jepredsednik Rusije Vladimir Putin.

Merc ne uživa poverenje građana jer ne brani nacionalne interese zemlje, dodao je ruski predsednik govoreći pred novinarima na samitu Šangajsek oraganizacije za saradnju (ŠOS) u Biškeku.

Optužbe na račun Moskve u vezi sa incidentom u Lajpcigu Putin je doveo u vezu sa teškom situacijom u Nemačkoj.

Putin je u isto vreme ukazao na to da Nemačka nema dokaze o pretnji od strane Rusije.

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Lajpcig Foto: Hendrik Schmidt/DPA

"Što se tiče poteza nemačkih vlasti, to je prvenstveno povezano sa unutrašnjim političkim procesima. Preduzeća se zatvaraju, radna mesta se gube. Nejasno je zašto se sve to radi. Postoji samo jedno objašnjenje: suprotstavljanje agresivnoj Rusiji. Ali gde su dokazi?", rekao je Putin.

Odluke nemačkih vlasti posle incidenta na aerodromu u Lajpcigu nazvao je grubom greškom.

Takođe je rekao da Berlin nema hrabrosti da donese odluku o obnavljanju isporuka gasa iz Rusije.

"Rusija je i sad spremna da isporučuje gas u Nemačku ali Berlin za to nema hrabrosti", rekao je Putin.

Kurir.rs/RIA Novosti

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