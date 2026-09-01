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Kineski tanker YU-20 prvi put je javno snimljen kako u letu dopunjava gorivo egipatskom borbenom avionu Rafal.

To pokazuje sve viši nivo vojne saradnje Pekinga i Kaira, ali i prvi put da je kineski tanker dopunio avion zapadne proizvodnje.

Retka scena zabeležena je tokom zajedničke kinesko-egipatske vojne vežbe "Eagles of Civilization 2026", koja se održava u Egiptu.

Na fotografiji koju je na društvenoj mreži X objavio zvanični portparol egipatskih Oružanih snaga vidi se kineski tanker YU-20 kako u letu dopunjava gorivo egipatskom borbenom avionu Rafal.

Fotografija je privukla posebnu pažnju jer predstavlja redak javno zabeleženi primer kineskog tankera koji vrši dopunu goriva stranom borbenom avionu. Vežba se održava u nekoliko vazdušnih baza u Egiptu i uključuje više tipova borbenih aviona iz obe zemlje.

"Veoma redak prizor"

Vang Janan, glavni urednik pekinškog časopisa Aerospace Knowledge, rekao je za Global Times da je veoma retko videti kineski YU-20 kako dopunjava gorivo avionu Rafal.

Oba aviona koriste takozvani "probe-and-drogue" sistem dopune goriva, odnosno sistem u kojem tanker izbacuje fleksibilno crevo sa rezervoarom, a borbeni avion se pomoću sonde spaja na njega.

Zbog toga su YU-20 i Rafal tehnički veoma kompatibilni za ovu vrstu operacije. Prema Vangovim rečima, čak i ako je bilo potrebno tehnički prilagoditi određene stvari, to je verovatno bilo minimalno.

Međutim, mnogo veći izazov predstavlja operativna koordinacija.

Različiti borbeni avioni imaju različite procedure približavanja tankeru, uključujući brzinu, visinu leta, ugao prilaska i način spajanja sa spremnikom. Zbog toga su kineske i egipatske posade pre početka vežbe morale uskladiti procedure kako bi dopuna goriva mogla biti izvedena sigurno.

Vang smatra da upravo ta koordinacija pokazuje koliko su dva ratna vazduhoplovstva unapredila sposobnost zajedničkog delovanja.

J-16 prvi put protiv egipatskih Rafala

Vežba "Eagles of Civilization 2026" donela je i još jedan značajan novitet.

Kineski borbeni avioni J-16 prvi put su raspoređeni u Egiptu, gdje učestvuju u simuliranim vazdušnim borbama protiv egipatskih Rafalea i MiG-ova-29. To je ujedno prvi put da je J-16 učestvovao u zajedničkoj vežbi s Rafalima.

Kineska strana ovu obuku predstavlja kao priliku za razmjenu iskustava i unapređenje sposobnosti pilota za izvođenje zajedničkih operacija.

Vežba obuhvata napade na neprijateljske ciljeve, zaštitu važnih objekata, vazdušne borbe, kao i dopunu goriva u letu. Cilj je povećati sposobnost dve vazdušne snage da deluju koordinirano u složenim operacijama.

Kina pokazuje sposobnost delovanja daleko od svoje teritorije

Posebnu pažnju privlači činjenica da Kina u Egiptu nije rasporedila samo borbene avione.

Kineski kontingent uključuje i avione za dopunu goriva, avione za rano upozoravanje i kontrolu, kao i transportne avione. Time se demonstrira sposobnost kineskog ratnog vazduhoplovstva da svoje borbene kapacitete i logističku podršku rasporedi hiljadama kilometara od Kine.

YU-20 je razvijen na osnovi platforme transportnog aviona Y-20 i predstavlja jednu od ključnih komponenti kineske sposobnosti dopune goriva u letu.

Kineski mediji ranije su objavili snimke na kojima YU-20 dopunjava gorivo različitim kineskim borbenim avionima, uključujući J-35, J-20, J-16 i J-15, kao i bombarder H-6N.

Više od obične vojne vežbe

Prema Vangovoj oceni, činjenica da kineski tanker može dopuniti gorivo egipatskom Rafalu pokazuje viši nivo interoperabilnosti dve zračne snage.

To bi, u određenim okolnostima, moglo značiti da bi egipatski borbeni avioni mogli koristiti podršku kineskih tankera tokom zajedničkih operacija.

"Orlovi civilizacije 2026" tako nisu samo prilika za kineske i egipatske pilote da uvežbavaju vazdušne borbe, već i za testiranje koliko različiti sistemi naoružanja mogu funkcionirati zajedno.

Za Kinu je vežba posebno značajna jer omogućava njenim pilotima da direktno uvežbavaju borbu protiv Rafala, modernog zapadnog borbenog aviona koji koriste i druge zemlje.