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Ministarstvo nacionalne odbrane Meksika potvrdilo je da je u ponedeljak, tokom operacije u opštini Tokumbo, u državi Mičoakan, ubijen Luis Enrike Baragan Čaves, El Vičo ili R5,identifikovan kao vođa kartela Los Rejes, organizacije koja se bavi trgovinom drogom i iznuđivanjem novca od poljoprivrednih proizvođača.

Baragan Čaves je preuzeo vođstvo nad kartelom Los Rejes od Alfonsa Fernandeza Magalona, La Kiringue, koji je uhapšen 1. avgusta, La Jornada.

Ministarstvo odbrane je zvanično saopštilo da je "na osnovu obaveštajnog rada XII vojne oblasti, koja je nadležna za državu Mičoakan, u noći 30. avgusta 2026. godine osoblje Meksičke vojske i Nacionalne garde, u koordinaciji sa Mornaricom, Ministarstvom bezbednosti i zaštite građana i Civilnom gardom te države, isplaniralo i sprovelo preciznu operaciju u zaseoku Rodeo del Pinal, u opštini Tokumbo, sa ciljem hapšenja El Viča ili R5".

Gvadalahara, Narko-kartel Foto: Diana Marquez / Xinhua News / Profimedia

Vojna institucija objasnila je da je "tokom ove operacije vojno osoblje napadnuto vatrenim oružjem, zbog čega je, radi zaštite svoje bezbednosti, uzvratilo na napad", pri čemu su na licu mesta poginuli Baragan Čaves i jedan od njegovih telohranitelja.

Posle sukoba zaplenjena su dva automatska oružja, meci i okviri različitih kalibara, kao i jedan kvad.

El Vičo ili R5 "imao je nalog za privremeno hapšenje sa ciljem izručenja Sjedinjenim Američkim Državama, a Stejt department te zemlje nudio je 3 miliona dolara svakome ko pruži informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja zbog trgovine drogom i krijumčarenja oružja u Meksiko".

U vladinim informacijama navodi se da je R5 bio "glavni koordinator aktivnosti iznude na području Los Rejesa i da je održavao veze" sa Huanom Hoseom Farijasom, El Abuelom, šefom kartela Tepalkatepek.

Tela poginulih i zaplenjeni dokazi predati su Državnom tužilaštvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.