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Iran sprema nezaboravne lekcije Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je danas iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei, reagujući na kontinuirane napade američke vojske na Iran u poslednjih nekoliko sati.

"Dragi Iran i front otpora imaju nezaboravne lekcije za američkog neprijatelja", napisao je on na svom nalogu na mreži X.

Američke snage pokrenule su napade na Iran oko ponoći po lokalnom vremenu, odnosno oko 17 časova po centralnom evropskom vremenu, a u napadu na stambenu zgradu na grad Sirik obujeno je najmanje četovoro ljudi, među kojima i dete, a povređeno je više od 50 ljudi.

Iz Iranskog korpusa revolucionarne garde (IRGC), koji je pokrenuo uzvratne napade, saopšteno je da je ubijeno više američkih vojnika, a uništeno nekoliko hilkoptera američke vojske.

IRGC je izveo napade na barake američkih marinaca u Kampu Tintin u Jordanu, a u saopštenju IRGC se dodaje da će se uzvratni napadi na američke položaje i infrastrukturu u regionu nastaviti, ali nije precizirano koliko je tačno amerikčih vojnika ubijeno.

Kurir.ts/Agencije

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