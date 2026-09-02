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Najmanje četvoro ljudi, među kojima i dete, je ubijeno, a više od 50 je povređeno u američkim udarima na stambenu zgradu u iranskom gradu Siriku, saopšteno je iz iranskog Crvenog polumeseca.

U video-snimku koji je objavila ta organizacija vidi se oštećena zgrada i spasilački timovi koji pokušavaju da dopru do civila, a čuju se i vrisci.

Ranije danas, Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) objavila je da američka vojska izvodi napade na iranske mete u oblasti Ormuskog moreuza, a američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će američka vojska uzvratiti "snažnije i na višem nivou" ukoliko Iran bude pokrenuo uzvratne napade.

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je "sa žaljenjem" počeo odgovor njihovih boraca na napade američkih agresora.

"U slepim i očajničkim napadima, SAD su bombardovale nekoliko lokacija, uključujući civilna područja. Hrabri ratnici IRGC započeli su, sa žaljenjem, odgovor na agresore, a u prvoj akciji, koristeći novi sistem vazdušne odbrane, oborili su 50. napredni dron MQ9 invazivne američke vojske", navodi se u saopštenju IRGC.