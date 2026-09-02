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Upozorio predsednika SAD o problemima u vojsci

Upozorio predsednika SAD o problemima u vojsci

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Sekretar američke vojske Den Driskol podneo je ostavku predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu nakon višemesečnih tenzija sa ministrom rata Pitom Hegsetom u Vašingtonu.

Prema pisanju "Atlantika", Driskol i Tramp održali su sastanak iza zatvorenih vrata nekoliko dana pre njegove ostavke, tokom kojeg je sekretar vojske izneo ozbiljne zabrinutosti o budućnosti Kopnene vojske SAD.

Driskol je, kako navodi list, Trampu rekao koliko je generala i drugih visokih oficira smenjeno, primorano da napusti funkciju ili zaobiđeno prilikom unapređenja. Tramp je navodno bio iznenađen tim podacima i izrazio zabrinutost zbog velikih promena u vrhu vojske.

Driskol je upozorio da se vojska ne može transformisati na način koji je potreban ukoliko istovremeno odlazi veliki broj njenih najviših rukovodilaca.

Pit Hegset Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Njegov razgovor sa Trampom predstavljao je, prema pisanju "Atlantika", jedno od najdirektnijih upozorenja visokih zvaničnika Pentagona o pritiscima sa kojima se suočavaju američke oružane snage.

Među njima su Hegsetovo mešanje u kadrovske odluke, ali i sve veći zahtevi povezani sa ratom protiv Irana.

Očekuje se da će podsekretar vojske Majkl Obadal privremeno preuzeti funkciju. Međutim, pojedini zvaničnici Pentagona strahuju da bi administracija mogla da predloži portparola Pentagona Šona Parnela za Driskolovog naslednika.

Parnel, bivši pripadnik vojske i nekadašnji neuspešni kandidat za Senat Pensilvanije, deli Hegsetov pristup pitanjima kulture i kadrovske politike. Poput Hegseta, nema iskustva u upravljanju velikom organizacijom.

Prema pisanju "Atlantika", izbor politički orijentisanijeg i manje iskusnog sekretara mogao bi dodatno da zadrži vojsku uvučenu u takozvane "kulturne ratove", umesto da se usmeri na dugoročno planiranje i transformaciju koju Driskol i drugi zvaničnici smatraju neophodnom.