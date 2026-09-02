STIGLI AMERIČKI MARINCI, SVE LIČI NA VIJETNAM! Ovo nije viđeno od pada Sajgona! 5.000 vojnika sa 9 nepotrošenih plata u centru lude zabave, raspoređena policija
Nakon rekordnih 250 dana na moru bez zaustavljanja u lukama, od kojih je dobar deo proveden u borbenim misijama na Bliskom istoku zbog rata u Iranu, američki nosač aviona na nuklearni pogon "USS Abraham Linkoln" pristao je konačno na Tajland.
BBC navodi da to za skoro 5.000 članova posade znači da počinje preko potreban odmor.
Britanski medijski servis naglašava da je ratni brod SAD pristao blizu letovališta Pataja, poznatog po bučnom noćnom životu i seks turizmu.
Navodi se da za Ameriku ovaj boravak "USS Abraham Linkoln" na Tajlandu nosi sa sobom snažne istorijske odjeke.
Kada umorni mornari uđu u gradske barove i restorane, bukvalno će gaziti stopama stotina hiljada američkih vojnika koji su ovde dolazili na R&R (rest and relaxation - odmor i opuštanje) tokom Vijetnamskog rata.
Upravo su su ti američki vojnici pretvorili pospano ribarsko selo Pataju u jedan od najpoznatijih i najfrenetičnijih gradova za zabavu na svetu.
Izveštač BBC navodi da su danas neonskim sijalicama osvetljene uličice koje se spuštaju do plaže mnogo tiše nego obično.
Barovi u čuvenoj gradskoj ulici Voking strit i dalje na video bimovima prikazuju snimke žena koje plešu oko šipke, pokušavajući da privuku mušterije da uđu unutra.
Međutim, pre dolaska "USS Abraham Linkoln", koji inače poseduje ozbiljan arsenal, britanski novinar nije video mnogo tih mušterija, većina turista izgleda da su bile porodice sa Bliskog istoka koje su više zainteresovane za turskog prodavca sladoleda nego za go-go barove.
Rat u Iranu, koji je uticao na turizam i zaradu od njega na ovom području, teško je pogodio lokalne preduzetnike.
Ali, hiljade američkih mornara koji sa sobom donose devet mesečnih plata koje nisu imali gde da potroše na moru, nude retku priliku za zaradu.
Podseća se da je američki nosač aviona napustio San Dijego prošlog novembra, krenuvši u ono što je trebalo da bude šestomesečna misija u Tihom okeanu i Južnom kineskom moru.
Međutim, brod je preusmeren u Persijski zaliv nakon što su SAD i Izrael krajem februara započeli vojne operacije protiv Irana.
Nedavno su pojedini članovi američkog Kongresa izrazili zabrinutost zbog izveštaja o nestašici hrane i pokvarenim toaletima na ratnom brodu, kao i o lošem mentalnom stanju posade.
Američka Ratna mornarica je priznala da su uslovi rada teški i navela da se posadi pruža odgovarajuća podrška, ali nije htela da komentariše za BBC pristajanje nosača u Pataji, pozivajući se na operativnu bezbednost.
Uprkos bliskim odnosima sa Kinom, Tajland ima sporazume o savzništvu sa SAD, pa je uobičajena pojava da brodovi američke Ratne mornarice posećuju luke u toj zemlji.
Ipak, ovo je verovatno najveća količina američkog vojnog osoblja koje dolazi direktno iz ratne zone u Pataju od pada Sajgona 1975. godine.
- Ova poseta bi mogla da bude naša najbolja nada - kazao je Anon Saiter, koji prodaje drago kamenje u prodavnici blizu Voking strita.
On je postavio veliki znak kojim pozdravlja američke mornare i marince i nudi im poseban popust.
- Nemamo šta da izgubimo, samo se nadamo da će ovde potrošiti nešto novca - rekao je on.
Američki i tajlandski zvaničnici pokušavaju da osiguraju da ova poseta prođe bez ikakvih pikantnih naslova u medijima po kojima je Pataja postala poznata.
Tajlandske vlasti su navele da postoji nekoliko mesta gde američkim vojnicima i vojnicama neće biti dozvoljeno da idu.
Jedno od njih je ulica Soi 6, koja se spušta do glavne plaže i poznata je po mnoštvu raskalašnih go-go barova.
Iako je tajlandska policija podsetila američke posetioce da je prostitucija zvanično zabranjena na Tajlandu, smatra se da u gradu zapravo obitava od 25.000 do 50.000 seksualnih radnica.
Mnoge od njih rade u Soi 6, gde stoje ispred barova, privačeći muškarce da uđu unutra.
Mnoge prodavnice kanabisa u Pataji su takođe zabranjene za članove američke posade, zajedno sa morskim sportovima poput paraglajdinga i vožnje džet-skija.
- To je njihova odluka. Američka vojska je uradila svoj domaći zadatak - rekao je gradonačelnik Poramase Ngampičes za BBC.
Američka mornarica je organizovala šatl autobuse od luke do Pataje koji saobraćaju od pet sati ujutru do dva časa posle ponoći svakog dana dokle god je nosač aviona tu na Tajlandu.
Uz to, obezeđena su i dva hotela za one američke članove posade koji žele da se opuste tokom noći na kopnu.
Tajlandske vlasti su rasporedile stotine policajaca da nadgledaju zone za zabavu u gradu i upozorile lokalne firme da ne naplaćuju previše američkim gostima.
- Posete američkih vojnika pre 50-60 godina predstavile su Pataju svetu i pretvorile je u turističku atrakciju. Moramo da budemo iskreni, grad ima reputaciju da se tu nalaze devojke iz bara. Razumemo stereotipe. Ne možemo to da zaustavimo. Ono što možemo da uradimo jeste da pokažemo da se Pataja promenila, da sada imamo druge stvari, kao što su sport, seminari, velnes i aktivnosti za porodice. To je mešavina svega - kaže gradonačelnik Poramase.
Obe zemlje se nadaju da će do trenutka kada "USS Abraham Linkoln" krene na dugo putovanje kući preko Tihog okeana 6. septembra, posada biti osvežena i odmorna.
(Kurir.rs/BBC/Preveo: N. V.)