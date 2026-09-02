Saobraćajna nesreća u Egiptu, stradalo 16 i povređeno 28 ljudi na putu na južnom deo Sinajskog poluostrva, popularno turističko odredište, posebno za ronjenje u Crvenom moru
SUDAR NA PUTU NA JUŽNOM DELU SINAJSKOG POLUOSTRVA
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U POPULARNOM TURISTIČKOM CENTRU U EGIPTU! Poginulo 16 ljudi, 28 osoba povređeno, lokalne vlasti objavile strašne podatke
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U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u egipatskom regionu Južni Sinaj poginulo je 16 ljudi, a 28 osoba je povređeno.
Skaj njuz prenosi da su to saopštile egipatske vlasti.
- Nesreća se dogodila na putu Dahab-Nuveiba - saopštilo je Ministarstvo zdravlja Egipta.
iz ministarstva je poručeno da je čak 20 vozila Hitne pomoći poslato je na mesto nesreće kako bi pružila prvu pomoć i evakuisali povređeni.
BBC navodi da uzrok sudara ostaje nepoznat.
Južni deo Sinajskog poluostrva je popularno turističko odredište, posebno za ronjenje u Crvenom moru.
Prošlog meseca 15 ljudi je poginulo, a 32 je povređeno u saobraćajnoj nesreći u egipatskom regionu Ismailija.
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