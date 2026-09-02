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U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u egipatskom regionu Južni Sinaj poginulo je 16 ljudi, a 28 osoba je povređeno.

Skaj njuz prenosi da su to saopštile egipatske vlasti.

- Nesreća se dogodila na putu Dahab-Nuveiba - saopštilo je Ministarstvo zdravlja Egipta.

iz ministarstva je poručeno da je čak 20 vozila Hitne pomoći poslato je na mesto nesreće kako bi pružila prvu pomoć i evakuisali povređeni.

BBC navodi da uzrok sudara ostaje nepoznat.

Južni deo Sinajskog poluostrva je popularno turističko odredište, posebno za ronjenje u Crvenom moru.

Prošlog meseca 15 ljudi je poginulo, a 32 je povređeno u saobraćajnoj nesreći u egipatskom regionu Ismailija.

(Kurir.rs/Sky News/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

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