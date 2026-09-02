U eksploziji kod železničke stanice u Augzburgu nekoliko povređenih, nemačka policija blokirala područje oko i unutar objekta
DETONIRAN NEIDENTIFIKOVANI PREDMET
EKSPLOZIJA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U AUGZBURGU! Nemačka policija blokirala područje, nekoliko ljudi povređeno (FOTO)
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AP prenosi navode agencija DPA da je policija raspoređena na tom području.
Zvaničnici su saopštili da je neidentifikovani predmet eksplodirao u prolazu zgrade.
Navodi se da je nekoliko ljudi zadobilo lakše povrede.
Oštećeni su i prozori.
- Došlo je do poremećaja drumskog saobraćaja i gradskog prevoza u blizini stanice - saopštila je nemačka policija.
Ograničenja kretanja su na snazi i unutar železničke stanice.
Više informacija o eksploziji za sada nije dostupno.
(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)
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