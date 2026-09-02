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Eksplozija je jutros odjeknula u blizini glavne železničke stanice u Augzburgu na jugu Nemačke.

AP prenosi navode agencija DPA da je policija raspoređena na tom području.

Zvaničnici su saopštili da je neidentifikovani predmet eksplodirao u prolazu zgrade.

Navodi se da je nekoliko ljudi zadobilo lakše povrede.

Oštećeni su i prozori.

- Došlo je do poremećaja drumskog saobraćaja i gradskog prevoza u blizini stanice - saopštila je nemačka policija.

Ograničenja kretanja su na snazi i unutar železničke stanice.

Više informacija o eksploziji za sada nije dostupno.

(Kurir.rs/AP/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)

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