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Dva trgovačka broda koja su plovila pod turskom zastavom sudarila su se u Mramornom moru blizu Istanbula, a kontakt sa jednim od brodova je izgubljen, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula.

Brod "Alsu" pod turskom zastavom, koji je plovio ka egejskoj luci Aliaga, i brod "Tugberk Imamoglu", takođe pod turskom zastavom, na putu ka crnomorskoj luci Karadeniz Eregli, sudarili su se sinoć u blizini istanbulskog okruga Silivri, navodi se u saopštenju kancelarije guvernera.

Brodovi obalske straže i helikopteri poslati su na mesto nesreće radi potrage i spasavanja, a na brodu "Alsu" nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u saopštenju za štampu. Međutim, vlasti nisu uspele da uspostave kontakt sa brodom "Tugberk Imamoglu" i njegovih deset članova posade.

Spasavanje je u toku

Prema podacima Istanbulske privredne komore za pomorsku trgovinu, brod "Tugberk Imamoglu", u vlasništvu kompanije "Zejbe Denizdžilik“, plovi kao brod za rasute terete, dok je "Alsu", u vlasništvu kompanije "Ozpulatane Deniz Tasimadžiligi", hemijski tanker.