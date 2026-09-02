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Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je poruku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će ruski vazdušni prostor postati sve opasniji zbog ukrajinskih dronova i "de fakto zatvoren" "najavom državnog terorizma". Takođe je rekao da će Rusija odgovoriti ako napadi dovedu do tragedija vezanih za civilno vazduhoplovstvo.

Putin je o tome govorio novinarima u Biškeku nakon samita Šangajske organizacije za saradnju.

"Nisam čuo takve izjave, ali ako se to izgovori naglas, onda je to jednostavno najava državnog terorizma", rekao je Putin.

Zatim je povezao izjavu Zelenskog sa pregovorima o završetku rata.

"Skrećem pažnju na to da oni traže od nas da nastavimo pregovore, traže lične sastanke. Mi ne pregovaramo sa teroristima. To je prvo. A drugo, ako se, ne daj Bože, dogode takve tragedije, naći ćemo nešto na šta ćemo odgovoriti. Neka niko ne sumnja u to", rekao je Putin.

Šta je rekao Zelenski?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je brutalne napade na Rusiju, ograđujući se kako je upravo upozorio sve vlasnike aviokompanija da "nebo puno dronova, nije mesto za civilno vazduhoplovstvo".

- Iz Rusije su stigle prve rakete i prvi dronovi, koji su prešli granicu naše zemlje iz ruskog vazdušnog prostora. Ova eskalacija ne može i neće ostati ograničena na teritoriju Ukrajine.

Danas želimo da upozorimo sve avio-kompanije koje koriste ruski vazdušni prostor, sve osiguravajuće kompanije i sve koji i dalje koriste glavne ruske aerodrome: ruski vazdušni prostor postaje potpuno nebezbedan.

1/9 Vidi galeriju Vučić i Zelenski na sastanku u Palati Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Ukrajina ne preti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom - nijednom civilnom avionu. Jednostavno će na ruskom nebu biti dronova u obimu koji će morati da se uzme u obzir.

Danas želimo da upozorimo sve avio-kompanije koje koriste ruski vazdušni prostor, sve osiguravajuće kompanije i sve koji i dalje koriste glavne ruske aerodrome: ruski vazdušni prostor postaje potpuno nebezbedan.

Ukrajina ne preti civilnom vazduhoplovstvu kao takvom - nijednom civilnom avionu. Jednostavno će na ruskom nebu biti dronova u obimu koji će morati da se uzme u obzir.