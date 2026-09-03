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Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf pozvao je građane da štede gorivo, navodeći da je potrebno odgovornije upravljati potrošnjom benzina, prenela je Al Džazira. Njegov apel dolazi u trenutku kada se Iran suočava sa posledicama američke pomorske blokade.

Kalibaf je istakao da deo odgovornosti za visoku potrošnju goriva ne snosi stanovništvo, već industrija, ali je naglasio da je štednja benzina neophodna.

- Naravno, deo odgovornosti za ovu visoku potrošnju ne leži na našem narodu, leži na našoj industriji. Ali u svakom slučaju, ono što je jasno jeste da moramo da štedimo benzin u potrošnji", rekao je Kalibaf.

Prema njegovim rečima, Iran raspolaže dovoljnim količinama benzina proizvedenog u zemlji, pod uslovom da se njima pravilno upravlja.

- Štednja goriva zahteva kolektivnu mudrost i svakako zahteva saradnju naroda - dodao je Kalibaf.

Njegov poziv dolazi nakon što je iranski predsednik Masud Pezeškijan prošle sedmice poručio da se Iran, uprkos pritiscima, "nije pretvorio u Venecuelu". On je ocenio da je iranski narod, uprkos američkim predviđanjima, pokazao postojanost i jedinstvo koji su, kako je naveo, zadivili svet.