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Dejvid Petreus, penzionisani general američke vojske i bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA), izjavio je u Londonu da Velika Britanija mora da povede NATO u "novu eru rata".

Dejli telegraf prenosi Petreusovo upozorenje da se Zapad suočava s izazovom iz odmetničkih država poput Rusije, koji je bez presedana i ima generacijski uticaj.

U govoru u Domu lordova Petreus je kazao je da bi Velika Britanija mogla da igra ključnu ulogu u reorganizaciji vojne strategije Severnoatlantskog saveza.

- Svaka generacija je u iskušenju da veruje da su izazovi sa kojima se suočava bez presedana. Ponekad, međutim, neka generacija je u pravu u vezi sa tim. Verujem da je takva naša generacija - rekao je on.

List podseća da je prošlog meseca Rusija zapretila da će napasti britanske fabrike koje snabdevaju Ukrajinu dronovima, a Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, upozorila je da se Britanija "igra vatrom" podržavajući Ukrajinu.

Navodi se da je situacija i dalje eskalirala pošto je ruski predsednik Vladimir Putin zapretio da će zapleniti britanske teretne brodove u znak odmazde za akcije koje su preduzeli London i NATO protiv njegove flote tankera koji ilegalno prevoze naftu kako bi finansirali rat koji Kremlj vodi protiv Kijeva.

Zapadni obaveštajni zvaničnici upozorili su da Putin vodi kampanju sabotaža i da postoji rizik da predsednik Rusije načini "pogrešnu procenu" koja bi dovela do sukoba s Alijansom.

1/8 Vidi galeriju Dejvid Petreus, američki general i bivši direktor CIA Foto: Efrem Lukatsky/AP, Pawel Supernak/PAP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

"Britanska podrška Ukrajini za primer"

U predavanju održanom juče u britanskom parlamentu, Petreus je insistirao na tome da London prednjači u odnosu na ostale saveznike kada je u pitanju suočavanje sa Rusijom, ocenjujući da njegovi domaćini pokazuju "stratešku jasnoću" od samog početka i pružaju podršku Ukrajini kakva je za primer.

- To sada pruža Britaniji još jednu priliku: da postane prva velika zapadna nacija koja organizuje svoje odbrambene institucije oko novog koncepta ratovanja u kojem je Ukrajina pionir, a time pomogne u vođenju transformacije samog NATO - rekao je penzionisani američki general.

Dejli telegraf navodi da je Petreus takođe izgleda doveo u pitanje tempo kojim američka vojska radi na razvoju taktika koje bi joj omogućile usvajanje strategija primenjenih u ratu u Ukrajini.

1/9 Vidi galeriju Britanska vojska Foto: Shutterstock, Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

General odlikovan sa četiri zvezdice, koji je služio 37 godina u američkoj vojsci, izneo je tvrdnju da, iako su SAD u prvim redovima razvoja tehnologija za vođenje rata, nijedna nacija ne bi bila u stanju da obezbedi stratešku prednost nad ostalima samo pukom nabavkom bolje tehnologije.

- SAD još nisu razvile revolucionarni novi koncept ratovanja koji je u ovom trenutku potreban, a kamoli da su započele ogromne promene u strukturi snaga, organizaciji, obuci, obrazovanju vođa, nabavci i osoblju - dodao je Petreus.

On je govor održao na poziv lorda Forsajta od Dramlina, predsedavajućeg Gornjeg doma britanskog parlamenta.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Lord Forsajt je kazao da je upozorenje bivšeg komandanta američke vojske od kritične važnosti u vreme kada Rusija pokušavala da ugrozi Britaniju i NATO uopšte.

- Dejvid Petreus je kombinovao vojno vođstvo na frontu s iskustvom na najvišim nivoima obaveštajne službe i javnih funkcija. U vreme opšte međunarodne opasnosti, njegovi zaključci o lekcijama koje je naučio su ključni za našu bezbednost - rekao je predsedavajući Doma lordova.

Pretnje Moskve Londonu

1/9 Vidi galeriju Britanski premijer Endi Bernam prilikom prve posete Kijevu sastao se s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: STRINGER/EPA, Dan Bashakov/AP

Dejli telegraf podseća da je Britanija ranije Kijevu obezbedila oružje koje poseduje stelt tehologiju, a koje je korišćeno za napade na ruske vojne ciljeve i komandne centre.

Navodi se da je to izazvalo bes Putina, dok su krugovi bliski Kremlju upozoravali da London time rizikuje eskalaciju rata i zapretili da će doći do napada u Britaniji kao odgovor na to.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

General Petreus je komandant američkih snaga u "ratu protiv terora" koji je pokrenuo nekadašnji predsednik Džordž Buš Mlađi, predvodeći koalicione snage u Iraku tokom 2007. i 2008. kada su SAD značano pojačale vojno prisustvo u toj zemlji, kao i u Avganistanu 2010. i 2011. godine, pre nego što je izabran za šefa CIA.