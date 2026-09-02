BIVŠI ŠEF CIA: BRITANIJA DA VODI NATO U NOVU ERU RATA! General Petreus u Domu lordova upozorio na Rusiju i prozvao američku vojsku: Nemaju ono što je potrebno
Dejvid Petreus, penzionisani general američke vojske i bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA), izjavio je u Londonu da Velika Britanija mora da povede NATO u "novu eru rata".
Dejli telegraf prenosi Petreusovo upozorenje da se Zapad suočava s izazovom iz odmetničkih država poput Rusije, koji je bez presedana i ima generacijski uticaj.
U govoru u Domu lordova Petreus je kazao je da bi Velika Britanija mogla da igra ključnu ulogu u reorganizaciji vojne strategije Severnoatlantskog saveza.
- Svaka generacija je u iskušenju da veruje da su izazovi sa kojima se suočava bez presedana. Ponekad, međutim, neka generacija je u pravu u vezi sa tim. Verujem da je takva naša generacija - rekao je on.
List podseća da je prošlog meseca Rusija zapretila da će napasti britanske fabrike koje snabdevaju Ukrajinu dronovima, a Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, upozorila je da se Britanija "igra vatrom" podržavajući Ukrajinu.
Navodi se da je situacija i dalje eskalirala pošto je ruski predsednik Vladimir Putin zapretio da će zapleniti britanske teretne brodove u znak odmazde za akcije koje su preduzeli London i NATO protiv njegove flote tankera koji ilegalno prevoze naftu kako bi finansirali rat koji Kremlj vodi protiv Kijeva.
Zapadni obaveštajni zvaničnici upozorili su da Putin vodi kampanju sabotaža i da postoji rizik da predsednik Rusije načini "pogrešnu procenu" koja bi dovela do sukoba s Alijansom.
"Britanska podrška Ukrajini za primer"
U predavanju održanom juče u britanskom parlamentu, Petreus je insistirao na tome da London prednjači u odnosu na ostale saveznike kada je u pitanju suočavanje sa Rusijom, ocenjujući da njegovi domaćini pokazuju "stratešku jasnoću" od samog početka i pružaju podršku Ukrajini kakva je za primer.
- To sada pruža Britaniji još jednu priliku: da postane prva velika zapadna nacija koja organizuje svoje odbrambene institucije oko novog koncepta ratovanja u kojem je Ukrajina pionir, a time pomogne u vođenju transformacije samog NATO - rekao je penzionisani američki general.
Dejli telegraf navodi da je Petreus takođe izgleda doveo u pitanje tempo kojim američka vojska radi na razvoju taktika koje bi joj omogućile usvajanje strategija primenjenih u ratu u Ukrajini.
General odlikovan sa četiri zvezdice, koji je služio 37 godina u američkoj vojsci, izneo je tvrdnju da, iako su SAD u prvim redovima razvoja tehnologija za vođenje rata, nijedna nacija ne bi bila u stanju da obezbedi stratešku prednost nad ostalima samo pukom nabavkom bolje tehnologije.
- SAD još nisu razvile revolucionarni novi koncept ratovanja koji je u ovom trenutku potreban, a kamoli da su započele ogromne promene u strukturi snaga, organizaciji, obuci, obrazovanju vođa, nabavci i osoblju - dodao je Petreus.
On je govor održao na poziv lorda Forsajta od Dramlina, predsedavajućeg Gornjeg doma britanskog parlamenta.
Lord Forsajt je kazao da je upozorenje bivšeg komandanta američke vojske od kritične važnosti u vreme kada Rusija pokušavala da ugrozi Britaniju i NATO uopšte.
- Dejvid Petreus je kombinovao vojno vođstvo na frontu s iskustvom na najvišim nivoima obaveštajne službe i javnih funkcija. U vreme opšte međunarodne opasnosti, njegovi zaključci o lekcijama koje je naučio su ključni za našu bezbednost - rekao je predsedavajući Doma lordova.
Pretnje Moskve Londonu
Britanski premijer Endi Bernam je prošle nedelje predao Ukrajini nacrte za proizvodnju sopstvene verzije krstareće rakete Storm šedou (britanski pandan francuskog projektila dugog dometa Skalp).
Dejli telegraf podseća da je Britanija ranije Kijevu obezbedila oružje koje poseduje stelt tehologiju, a koje je korišćeno za napade na ruske vojne ciljeve i komandne centre.
Navodi se da je to izazvalo bes Putina, dok su krugovi bliski Kremlju upozoravali da London time rizikuje eskalaciju rata i zapretili da će doći do napada u Britaniji kao odgovor na to.
General Petreus je komandant američkih snaga u "ratu protiv terora" koji je pokrenuo nekadašnji predsednik Džordž Buš Mlađi, predvodeći koalicione snage u Iraku tokom 2007. i 2008. kada su SAD značano pojačale vojno prisustvo u toj zemlji, kao i u Avganistanu 2010. i 2011. godine, pre nego što je izabran za šefa CIA.
(Kurir.rs/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)