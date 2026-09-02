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Dve žene su poginule, dok se jedan muškarac bori za život nakon što je automobil sleteo u more sa trajekta u Španiji.

U vozilu su se nalazile četiri osobe koje su putovale u grad Tanger u Maroku kada se incident dogodio nešto posle ponoći. Ošamućen i dezorijentisan gustom maglom, vozač je krenuo direktno ka rampi koja je tokom ukrcavanja spajala brod sa kopnom.

Za samo nekoliko trenutaka, automobil – dodatno otežan njihovim prtljagom – završio je duboko pod vodom u luci Alhesiras u Kadizu. Vozač, muškarac u pedesetim godinama, uspeo je da ispliva i zbrinut je na licu mesta.

Drugi muškarac, koji je bio vezan na suvozačevom sedištu, takođe je uspeo da se oslobodi i prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju. Pripadnici Civilne garde iz Specijalne grupe za podvodne aktivnosti (GEAS) žurno su stigli na mesto nesreće i pokušali da spasu dve žene, starosti 43 i 71 godinu, koje su se nalazile na zadnjem sedištu.

Kada su ih pronašli, više im nije bilo spasa i konstatovana je smrt na licu mesta. Osoblje na trajektu je prethodno pokazivalo vozaču gde da se parkira, ali je automobil iz nekog razloga nastavio kretanje i usmerio se direktno ka rampi.

Identitet i državljanstvo žrtava još uvek nisu objavljeni. U hitnoj intervenciji učestvovali su pripadnici Pomorske službe spasavanja, Civilne garde, GEAS, zdravstvene službe, Nacionalne policije, vatrogasne jedinice i lučke policije.

Sveobuhvatna istraga je u toku.

Sletanje vozila sa trajekta obično se dešava zbog kvarova na rampi, pomeranja konopca za vezivanje broda ili slučajnog pritiskanja gasa od strane vozača.

(Kurir.rs/Sun/Foto:Ilustracija)

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