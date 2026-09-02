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Irska državljanka, koju su protekle nedelje njena mala deca pronašla bez znakova života u iznajmljenoj vili u Španiji, prvi put je identifikovana u javnosti.

Ovlašćena proceniteljka nekretnina Tomasina Tobin (51) i njen suprug Patrik (48), koji su živeli u Londonu, pronađeni su u džakuziju luksuznog imanja u Kuljeri, na obali Valensije, prošlog utorka.

Istražitelji sumnjaju da je Tomasina stradala u očajničkom pokušaju da spase supruga, koji je ostao zarobljen pod vodom usled snažnog pritiska usisnog ventila.

Prema pisanju valensijskog lista Levante-EMV, povrede i posekotine na njenom telu ukazuju na grčevitu borbu da ga oslobodi, dok tragovi na Patrikovom telu potvrdjuju da ga je usisni sistem prvi povukao na dno.

Policija je isključila utapanje kao primarni uzrok smrti - veruje se da je bračni par doživeo kardiopulmonalni zastoj usled ekstremnog fizičkog napora tokom ove dramatične spasilačke borbe. Zvanični policijski izveštaj se još čeka, a istraga je i dalje u toku.

Tomasina Tobin (51) Foto: Festival of Hospitality

Nakon što je njen identitet potvrđen tokom vikenda, od Tomasine su se dirljivim rečima oprostili njeni saradnici. Portparol kompanije Turner & Townsend Alinea izjavio je za Sunday Times: "Duboko nas je potresla tragična smrt naše drage koleginice Tomasine i njenog supruga. Bila je izuzetno cenjen član našeg tima. U ovim teškim trenucima, naše misli su sa njenom porodicom, kojoj pružamo svu neophodnu podršku".

Od nje se na mreži LinkedIn oprostio i Danijel Englender, direktor kompanije "Benjamin West International", opisavši je kao "jednu od najvedrijih osoba - uvek nasmejanu i nesebično posvećenu kolegama i timu".

Kako prenosi The Times, troje rođaka otputovalo je u Španiju kako bi preuzelo brigu o prestravljenoj deci koja su zatekla roditelje na imanju Villa Luna. Porodica je u ovom turističkom mestu od oko 25.000 stanovnika, smeštenom četrdesetak kilometara južno od Valensije, boravila na odmoru.