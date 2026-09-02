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Gotovo polovina poljoprivrednika i radnika u poljoprivredi širom sveta svake godine doživi akutno trovanje pesticidima, pokazalo je danas objavljeno istraživanje zasnovano na podacima iz perioda od 2006. do 2023. godine.

Istraživanje, koje je naručila organizacija Mreža za akciju protiv pesticida (Pesticide Action Network), procenjuje da se godišnje dogodi između 402 i 433 miliona slučajeva nenamernog akutnog trovanja pesticidima, prenosi Gardijan.

Pošto se procenjuje da je 934 miliona ljudi zaposleno u globalnoj poljoprivredi, to znači da je pogođeno oko 46 odsto poljoprivrednika i radnika.

Najveći broj slučajeva trovanja pesticidima zabeležen je u južnoj Aziji, zatim jugoistočnoj Aziji i istočnoj Africi.

Najviša procenjena stopa trovanja među pojedinačnim zemljama zabeležena je u Burkini Faso, gde je pesticidima bilo izloženo gotovo 84 odsto poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika.

Foto: EPA/ Raminder Pal Singh

Studija, objavljena u časopisu Granice javnog zdravlja (Frontiers in Public Health), procenjuje i da od trovanja pesticidima svake godine umre oko 11.000 ljudi, pri čemu gotovo 60 odsto smrtnih slučajeva otpada na Indiju.

Autori zato pozivaju na hitne mere, uključujući primenu preporuke Ujedinjenih nacija o postepenom ukidanju posebno opasnih pesticida.

Prema istraživanju, u svetu je tokom 2023. godine korišćeno 3,8 miliona tona pesticida, dvostruko više nego 1990. godine.

Istraživanje se bavilo samo akutnim trovanjem, odnosno zdravstvenim posledicama koje nastaju neposredno ili ubrzo nakon izlaganja, pa nije obuhvatilo dugoročne posledice izloženosti.

Autori takođe nisu uračunali oko 84 miliona dece koja rade u poljoprivredi.

Smanjenje upotrebe pesticida u Evropskoj uniji moglo bi da smanji poljoprivredne prinose i poveća troškove proizvodnje, ali bi ekonomski udar mogao da bude znatno manji ukoliko se hemijska sredstva postepeno zamene preciznom poljoprivredom, organskom proizvodnjom i drugim metodama zaštite useva, objavila je ranije Evropska komisija.

U nepovoljnijem scenariju pad prinosa mogao bi da bude oko 10 odsto, dok kombinovanje tzv. precizne poljoprivrede i organske proizvodnje u modelu smanjuje procenu na oko šest odsto.