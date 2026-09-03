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Milioni tona leda u glečerima koji okružuju poplavama pogođenu dolinu na granici Nepala i Kine nalaze se pod direktnim rizikom od urušavanja. Stručnjaci upozoravaju da bi novi kolaps mogao da izazove još jednu prirodnu katastrofu. Dok se spasilački timovi trkaju sa vremenom kako bi doprli do odsečenih zajednica nakon razornog udara 26. avgusta, bilans žrtava već je premašio 1.000 poginulih.

Ministarstvo vodnih resursa Kine izdalo je dramatično upozorenje na "veliki rizik" od nestabilnih glečera u slivu reke Cuođijan.

Prethodno urušavanje jednog glečera već je pokrenulo stravičan talas stena, leda i otopljene vode koji je protutnjao dolinama Nepala i Tibeta, brišući pred sobom domove, mostove i celokupnu infrastrukturu. Iako radarski snimci (SAR) pokazuju da se površina nastalog pregradnog jezera smanjila sa 108.000 na 83.000 kvadratnih metara, nadležni napominju da bi nova klizišta mogla ponovo da pregrade reku i stvore novu vodenu akumulaciju spremnu za proboj.

Dodatni pritisak stvaraju i prognoze Kineske meteorološke uprave, koja najavljuje trodnevne obilne padavine u okrugu Đirong na Tibetu.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Trka sa vremenom u opustošenim tunelima

Dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale, težište spasilačke operacije usmereno je na sudbinu više od 900 radnika nestalih na 12 oštećenih hidroelektrana. Veruje se da je oko 500 njih zarobljeno duboko u tunelima pod zemljom. Portparol armije Nepala, brigadni general Rađa Ram Basnet, potvrdio je da vojne jedinice uz podršku stranih eksperata ulažu nadljudske napore da probiju blokirane prilaze.

1/6 Vidi galeriju Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Na gradilištu hidroelektrane Gornji Trišuli 3A, spasioci su uspešli da izbuše gornji sloj tunela zatrpanog muljem i ubace kiseonik. Međutim, spuštanje konopcima i pozivi u pomoć ostali su bez odgovora. Nekadašnji ministar energetike Nepala, Kulman Gizing, opisao je situaciju na terenu kao potpunu pustoš:

"Nemoguće je proceniti koliko radnici mogu da izdrže jer ne znamo u kakvom su stanju tuneli. Procenjujemo da je oko 300 ljudi zarobljeno u šest do osam tunela. Da imaju hrane i kiseonika, izdržali bi nedeljama, ali prizori sa terena ne ulivaju optimizam. Jedan tunel do kog smo stigli bio je do vrha ispunjen vodom i blatom. Ovo je očajnička trka sa vremenom".

Energetski kolaps i očaj porodica

Katastrofa je zadala žestok udarac i infrastrukturi zemlje. Elektroprivreda Nepala saopštila je da je 11 hidrocentrala i jedna solarna elektrana izbačeno iz pogona, čime je iz sistema ispadne oko 10 odsto ukupnog električnog kapaciteta države. Još 15 gradilišta u izgradnji pretrpelo je teška oštećenja.

Ispred sedišta Elektroprivrede u Katmanduu okupljaju se neme kolone rođaka. Sita Pandi, čiji je suprug Džiblal ostao u tunelu, ne gubi nadu:

"I dalje verujem da je živ jer unutra postoji sistem za kiseonik. Poslednji put smo se čuli nekoliko sati pre poplave. Razumemo da je spasavanje tehnički komplikovano, ali ne možemo da prihvatimo odlaganja. Za nas je svaki sekund presudan".

1/10 Vidi galeriju Katastrofalne poplave u Nepalu Foto: Niranjan Shrestha/AP, Satellite image ©2026 Vantor, Sulav Shrestha/Xinhua

Uništeni pejzaži i humanitarna kriza

Razaranje prepoznatljivih krajeva šokiralo je i iskusne spasioce. Bimal Šarma, pilot helikoptera koji danima prevozi preživele iz pograničnog grada Timure, ističe da je predeo postao neprepoznatljiv, a bol u očima spasenih opisuje kao potresan.

Sa kineske strane granice, na uništenom prelazu Đirong Port, specijalizovane ekipe sa pasima tragačima i teškom mehanizacijom pokušavaju da raščiste ključne saobraćajnice za dopremanje pomoći.

Humanitarna situacija na terenu je alarmantna. Predstavnik UNICEF-a Abiodun Banire upozorio je da je ovo katastrofa koja se i dalje odvija pred našim očima i da su potrebe desetina hiljada ljudi bez krova nad glavom ogromne.

1/5 Vidi galeriju Akcija spasavanja devojčice u Nepalu Foto: Armed Police Force, Nepal

Zbog popunjenih kapaciteta u mrtvačnicama, nepalske vlasti su primorane da hitno sahranjuju stotine neidentifikovanih tela u plitke grobnice, uz prethodno uzimanje DNK uzoraka. Katmanduu je hitno potrebno više od hiljadu rashladnih jedinica za čuvanje posmrtnih ostataka.

Među nestalima se nalazi i 592 stranih državljana - uglavnom planinara i hinduističkih hodočasnika koji su putovali ka svetoj planini Kailaš na Tibetu.