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Od epidemije ebole u Kongu do sada je umrlo više od 3.000 ljudi, a oko 6.200 je zaraženo, objavljeno je danas.

Ministarstvo zdravlja Konga saopštilo je da do sada ima 6.186 potvrđenih slučajeva ebole, a da je 3.007 ljudi umrlo.

Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Ebola nastavlja da se brzo širi iz više razloga, uključujući sukobe u istočnom delu Konga.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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