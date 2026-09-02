Više od 3.000 mrtvih od ebole u Kongu, duplo više zaraženih, epidemija nastavlja da se brzo širi iz više razloga, uključujući sukobe u istočnom delu zemlje
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VIŠE OD 3.000 MRTVIH OD EBOLE U KONGU! Duplo više zaraženih, epidemija nastavlja da se brzo širi iz više razloga, uključujući sukobe u istočnom delu zemlje
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Od epidemije ebole u Kongu do sada je umrlo više od 3.000 ljudi, a oko 6.200 je zaraženo, objavljeno je danas.
Ministarstvo zdravlja Konga saopštilo je da do sada ima 6.186 potvrđenih slučajeva ebole, a da je 3.007 ljudi umrlo.
Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP
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Ebola nastavlja da se brzo širi iz više razloga, uključujući sukobe u istočnom delu Konga.
(Kurir.rs/Beta-AP)
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