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Nemačka vojska je tokom noći u Severnom Atlantiku uspešno testirala balističku raketu izraelske proizvodnje dometa do 500 kilometara, potvrdili su danas vojni zvaničnici, kako je izvestio Rojters. Testiranje sistema LORA, koji proizvodi kompanija "Izrael Aerospejs Industris", dolazi u vreme kada zapadne sile brzo nabavljaju oružje dugog dometa kako bi odgovorile na sve izraženiju pretnju iz Moskve.

Vreme ovog lansiranja teško da bi moglo biti značajnije. Test je izveden samo nekoliko sati nakon što je Berlin javno optužio Rusiju za pokušaj sabotaže i napada dronovima na teretne avione na aerodromu Lajpcig/Hale i preduzeo oštre diplomatske poteze protiv Moskve.

Komandant mornarice: Novo poglavlje u odbrani

Nemačka vojska trenutno u svom arsenalu uopšte nema balističke rakete, koje lete znatno većim brzinama od krstarećih raketa i mnogo ih je teže presreti.

Komandant nemačke mornarice Jan Kristijan Kak proglasio je test potpunim uspehom, rekavši da taj potez označava novo poglavlje u odvraćanju i spremnosti pomorske odbrane, i da potencijalni domet sistema prevazilazi sve što su do sada imali.

Pored razmatranja hitne kupovine novih sistema, Berlin paralelno radi i na modernizaciji svojih dobro poznatih krstarećih raketa Taurus. Proizvodnja nadograđene verzije Taurus NEO, koja donosi veći domet i otpornost na elektronsko ometanje, trebalo bi da počne 2029. godine, dok Bundesver već ima oko 600 starijih Taura koji se ispaljuju iz borbenih aviona na ciljeve iza neprijateljskih linija.

1/5 Vidi galeriju Nemačka raketa Taurus Foto: EPA/South Korean Defense Ministry, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eskalacija zbog sabotaže na aerodromu u Lajpcigu

Vojna testiranja se odvijaju u senci dramatičnog zaoštravanja odnosa između Berlina i Moskve. Nemačka je u utorak zvanično objavila da Rusija stoji iza prošlomesečnog incidenta na aerodromu Lajpcig/Hale, gde je početkom avgusta u neposrednoj blizini ukrajinskog transportnog aviona Antonov erlajnsa pronađen dron sa eksplozivom, dok se drugi sumnjivi dron sudario sa avionom.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Nemačke vlasti su ocenile taj pokušaj napada nastavkom dobro poznatog obraska ruskih hibridnih operacija i sabotaža širom Evrope. Kao direktan odgovor na incident, nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful najavio je zatvaranje ruskog konzulata u Bonu i Ruskog doma nauke i kulture u Berlinu, rekavši da Nemačka neće dozvoliti Moskvi da je podeli ili zastraši.

Zaharova je najavila odgovor Moskve

Odmah su usledile oštre reakcije i najave kontramera iz Moskve. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, nazvala je optužbe izmišljenim izgovorom, tvrdeći da Berlin nije ponudio nikakve ozbiljne dokaze i rekla da će Nemačka dobiti odgovarajući odgovor na zatvaranje svojih diplomatskih i kulturnih institucija.

1/15 Vidi galeriju Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev