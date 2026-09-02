BROD POTONUO ZA 11 MINUTA NAKON SUDARA SA TANKEROM! Jezivi detalji pomorske nesreće kod Istanbula, od posade NI TRAGA NI GLASA
Turski teretni brod sa 10 članova posade potonuo je danas nakon sudara sa tankerom kod Istanbula, saopštile su turske vlasti.Pronađeni su čamac za spasavanje i drugi ostaci broda "Tugberk Imamoglu", ali nema tragova posade, navodi se u saopštenju Generalne direkcije za pomorstvo.
"Na brodu se nalazilo 10 pomoraca, uključujući kapetana. Svi su turski državljani. Možemo reći da je do potonuća došlo veoma brzo, za 11 minuta. Niko nije pronađen živ", rekao je ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu.
Dva helikoptera i 12 brodova za potrage i spasavanje pretražuju to područje.
U saopštenju se dodaje da se brod sudario sa tankerom "Alsu", koji plovi pod turskom zastavom, u Mramornom moru u tri sata ujutru.
Signal za pomoć primljen je sa broda "Tugberk Imamoglu", a prvo plovilo za spasavanje stiglo je na mesto nesreće u 4.10 časova.
Brod, koji je prevozio čelik u koturovima, sudario se sa "Alsuom" na oko 32 kilometra južno od Silivrija, zapadnog predgrađa Istanbula.
"Procenjuje se da je brod Tugberk Imamoglu potonuo jer nije odgovarao na pozive", saopštila je pomorska uprava.
(Kurir.rs/Beta)