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U Dnjeprovskom okrugu u Kijevu, jutros je došlo do ozbiljnog incidenta i oružanog sukoba između pripadnika Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i Glavne obaveštajne uprave (GUR), tvrde novinari Ukrajinske pravde sa lica mesta.

Policijske snage su u potpunosti blokirale Šumsku ulicu, gde je saobraćaj obustavljen, dok se pešaci usmeravaju na bezbednu udaljenost.

Prema informacijama koje su se rano ujutru pojavile na društvenim mrežama, sukob dve ključne bezbednosne službe izbio je u sredu i direktno je povezan sa nedavnim nestankom Stepana Kaplunova, zamenika komandanta za borbena dejstva jedinice "Ruski dobrovoljački korpus", koja deluje pod okriljem GUR-a.

Izvori iz ukrajinske predsedničke administracije potvrđuju da tenzije na terenu traju od jutarnjih časova, dok podaci sa terena ukazuju na to da su tokom okršaja najmanje tri pripadnika Obaveštajne uprave ranjena.