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Slučaj Lindzi Klensi, majke iz američke savezne države Masačusets koja je optužena da je ubila svoje troje dece, ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što porota nije uspela da donese jednoglasnu odluku o njenoj sudbini.

Lindzi, bivša medicinska sestra koja je radila na odeljenju neonatologije, tereti se za ubistvo petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalena. Deca su pronađena mrtva u porodičnoj kući u Daksberiju 24. januara 2023. godine.

Ona ne negira da je odgovorna za njihovu smrt. Međutim, njena odbrana tvrdi da u trenutku zločina nije bila krivično odgovorna za svoje postupke zbog teškog psihičkog poremećaja, odnosno postporođajne depresije i bipolarnog poremećaja.

Upravo oko toga se tokom suđenja vodila najveća pravna bitka.

Lindzini advokati ne spore da je ona fizički prouzrokovala smrt dece, ali tvrde da nije imala sposobnost da razume svoje postupake.

1/8 Vidi galeriju Suđenje Lindzi Klansi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Njena odbrana je tokom suđenja pokušala da dokaže da je Lindzi patila od ozbiljne postporođajne depresije, pogoršane drugim psihičkim problemima i terapijom.

Prema njihovoj verziji događaja, njeno psihičko stanje dramatično se pogoršalo nakon rođenja trećeg deteta. Branilac Kevin Redington u završnoj reči rekao je da joj je um u trenutku ubistava bio ozbiljno poremećen i pozvao porotu da je proglasi krivično neodgovornom.

Tokom suđenja saslušani su brojni psihijatri i drugi stručnjaci, ali njihova mišljenja nisu bila ista. Odbrana je tvrdila da je Lindzi bila u stanju psihoze, dok je tužilaštvo insistiralo na tome da je razumela šta radi i da je mogla da donese drugačiju odluku.

Podrška žena na TikToku-u

Lindsi od početka suđenja ima veliku podršku dela žena, koje su posebno aktivne na društvenim mrežama.

Pristalice su najglasnije na TikToku, pa mnoge žene na ovoj platformi objavljuju videe u kojima je brane i iznose svoja mišljenja o ovom slučaju.

Nekoliko hiljada njih je saglasno da ne postoji šansa da je Lindzi ubila svoje troje dece "jer je ona lav u horoskopu, a lavovi ne ubijaju svoju decu".

Pojedine žene u snimcima tvrde da je decu zapravo ubio njen muž Patrik jer je on u horoskopu blizanac.

"Rođen je 14. juna, znate ko je još rođen 14. juna? Donald Tramp", rekla je jedna od žena u snimku koji je objavila.

Zanimljivo je i to da Lindzi nema samo podršku na društvenim mrežama već i među ženama koje dolaze ispred suda.

Tokom suđenja se okupilo nekoliko stotina pristalica, većinom žena, od kojih su mnoge nosile roze odeću i poruke poput "She Needed Help" (prim.prev."Trebala joj je pomoć") . One uglavnom ne tvrde da se ubistva nisu dogodila, već smatraju da Lindzi nije trebalo da bude krivično gonjena na isti način zbog teškog psihičkog stanja i da je sistem mentalnog zdravlja zakazao.

Posebno je zanimljivo što među njenim podržavateljkama ima majki, medicinskih sestara i žena koje su same imale probleme sa mentalnim zdravljem nakon porođaja. Neke su rekle da su se u njenoj priči prepoznale i da žele da slučaj skrene pažnju na postporođajnu depresiju i nedovoljnu pomoć ženama.

Podrška je toliko velika da je njen advokat Kevin Redington nedavno rekao da je ona dobila toliko pisama podrške da su sva stala u tri velie kutije.

Zanimljivo je i da se oko slučaja formirala svojevrsna ženska zajednica podrške - žene dolaze na suđenje, prate svako ročište i javno govore o sopstvenim iskustvima sa majčinstvom i psihičkim problemima.

Podsetimo, prema dokazima iznetim pred sudom, Lindzi je 24. januara 2023. godine ostala sama sa svoje troje dece dok je njen suprug Patrik otišao iz kuće.

Tužioci tvrde da je ona iskoristila trenutak kada je suprug bio odsutan kako bi ubila decu. Ona ih je, prema navodima optužnice i dokazima iznetim na suđenju, zadavila elastičnim trakama za vežbanje.

Kada se Patrik vratio kući, pronašao je decu bez znakova života i pozvao hitnu pomoć. Ubrzo nakon toga Lindzi je pokušala da izvrši samoubistvo skokom kroz prozor sa drugog sprata.

Preživela je, ali je ostala paralizovana.