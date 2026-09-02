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Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je nemačka odluka da napad dronovima u Lajpcigu pripiše Rusiji bila "teška greška".

Gardijan navodi da je šef Kremlja pokušao da dovede u pitanje dokaze koji stoje iza odluke Berlina.

Navodi se da je Putin sugerisao i da Berlin krivi Rusiju kako bi odvratio pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.

Bivši predsednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamenik predsedavajućeg Saveta bezbednosti Ruske Federacije, napao je nemačku vladu, optužujući je za "neonacističku, fanatično rusofobnu" politiku i rekavši da Berlin "zaslužuju direktan udar na sva nemačka postrojenja koja proizvode vojnu opremu" za Ukrajinu.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Navodi se da je u besnoj objavi na Telegram Medvedev takođe izgleda sugerisao da bi voz koji prevozi evropske lidere u Kijev mogao postati meta ruskih udara ako bi Ukrajina ispunila upozorenja o zatvaranju neba iznad Rusije.

Nemačka je testirala balsitičku raketu dometa 500 kilometara dan nakon što je Berlin javno optužio Rusiju za pokušaj sabotaže i napada dronovima na teretne avione na aerodromu u Lajpcigu.

1/5 Vidi galeriju Nemačka raketa Taurus Foto: EPA/South Korean Defense Ministry, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

1/4 Vidi galeriju Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Šef Kremlja je takođe rekao da će Rusija odgovoriti ako napadi dovedu do tragedija u civilnom vazduhoplovstvu.