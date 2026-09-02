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Nakon napada dronom na aerodrom u Lajpcigu 4. avgusta, istražitelji su identifikovali dvojicu osumnjičenih. Kako prenose "Süddeutsche Zeitung", NDR i WDR, reč je o rođenom Rusu sa letonskim pasošem i Belorusu sa ruskim pasošem.

Prema saznanjima lista "Bild", policija traga za ukupno najmanje četiri osobe čije je DNK tragove pronašla ili čije je mobilne telefone locirala u blizini mesta događaja.

Savezni ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint još od utorka direktno optužuje Rusiju za ovaj incident.

On je u Berlinu izjavio: "Policijska istraga, obrazac po kom je napad izveden i obaveštajni podaci jasno ukazuju na rusku odgovornost za pokušaj napada u Lajpcigu. Zbog toga je Savezna vlada zaključila da iza hibridnog napada 4. avgusta stoji Rusija".

U zajedničkom obraćanju sa ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom, Dobrint je istakao da događaј u Lajpcigu ne treba posmatrati kao izolovan incident, već kao deo šire serije hibridnih akcija, ali je naglasio: "Nismo u ratu".

Nemačka vlada za sada reaguje suzdržano: najavljeno je zatvaranje Ruskog doma i generalnog konzulata, kao i pojačan pritisak na rusku "flotu iz senke“, tankere kojima Moskva zaobilazi sankcije.

Kao odgovor na ove mere, Moskva je u sredu u podne po nemačkom vremenu pozvala na razgovor nemačkog otpravnika poslova Bernda Finkea (63).