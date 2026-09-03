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Plutajuće ostrvo prepuno zelenog, zdravog drveća primećeno je na jezeru Viliston u Kanadi, što je izazvalo veliko interesovanje. Roki Ejveri, stanovnik Britanske Kolumbije i ljubitelj plovidbe, podelio je na društvenim mrežama snimak ovog neobičnog plutajućeg "ostrva".

Tehnički gledano, više podseća na splav nego na ostrvo, jer drveće i druge biljke rastu na nečemu što deluje kao plutajuća podloga, poput naplavljenog drveta.

Akumulacionim jezerom upravlja kompanija "Bi-Si hajdro", koja proizvodi električnu energiju koristeći branu.

Pošto je 2026. godina i internet je preplavljen snimcima generisanim veštačkom inteligencijom, portparol kompanije "Bi-Si hajdro" Bob Gamer isprva je s pravom bio sumnjičav prema izveštajima.

- To je svakako nešto za šta ranije nismo čuli. A pošto ga nije prijavljivao veliki broj ljudi, bilo ga je teško locirati - rekao je Gamer za Si-Bi-Si (Kanadsku radiodifuznu korporaciju).

Kako bismo nezavisno proverili da li plutajuće ostrvo zaista postoji, pregledali smo besplatno dostupne satelitske podatke. Dana 21. jula 2026. godine, sa satelita Sentinel-2 Evropske svemirske agencije zaista je bilo moguće uočiti malu zelenu mrlju nalik ostrvu.

Tog dana "ostrvo" se nalazilo oko 100 kilometara zapadno od brane W.A.C. Bennett.