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Velika noćna potraga u Južnoj Karolini završila se na najgori mogući način. Petogodišnja Sejlor Hejs, devojčica koja nije mogla da govori, pronađena je mrtva u vodnom kanalu nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima nestala iz kuće za odmor.

Devojčica je sa porodicom stigla na letovanje iz Virdžinije, a njen nestanak prijavljen je u nedelju u oblasti Ostrva Poli. U trenutku kada joj se izgubio svaki trag, Sejlor je na sebi imala svetloplavi jednodelni kupaći kostim i roze-beli kaiš oko gležnja sa ugrađenim uređajem za praćenje.

Stotine ljudi tragale za devojčicom tokom noći

Čim je alarmirano da je devojčica nestala, pokrenuta je opsežna spasilačka akcija u kojoj su učestvovale stotine policajaca, spasilaca i meštana. Specijalizovane ekipe pokušavale su da pomoću posebne opreme uhvate signal sa uređaja za praćenje, dok su helikopteri tokom čitave noći pretraživali teren iz vazduha.

Na terenu su angažovani ronilački timovi, policijski psi tragači, dronovi, kao i brod Obalske straže. Stotine lokalnih stanovnika pretraživale su sopstvena dvorišta i dežurale na obližnjim molovima.

U želji da privuku pažnju devojčice, spasioci i dobrovoljci pribegli su i nesvakidašnjim metodama. Pretraživali su okolinu zajedno sa svojim kućnim ljubimcima, a u jednom trenutku u potragu je uključen i kamion sa sladoledom. Iz zvučnika je odjekivala prepoznatljiva dečja muzika u nadi da će devojčica prepoznati zvuk i sama izaći iz skrovišta.

Među mnogobrojnim dobrovoljcima bila je i Kristal Kuper, koja je prešla oko 130 kilometara kako bi se priključila terenskoj potrazi i ostala na nogama sve do dva sata ujutru.

"Nedelja je za mene bila izuzetno emotivna. Toj maloj devojčici bila je potrebna naša pomoć i kao majka sam sve to proživljavala veoma teško. Imali smo osećaj da bismo je izneverili i napustili ako odemo kući. U svima nama proradio je roditeljski instinkt", ispričala je Kuper.

Foto: Washingon County, Virginia Sheriffs Office

Ipak, svi napori završili su se tragično. Telo male Sejlor pronađeno je u ponedeljak ujutru, oko 9:45 časova po lokalnom vremenu, u kanalu nedaleko od mesta gde je poslednji put viđena.

Šerifova kancelarija okruga Džordžtaun izrazila je najdublje saučešće porodici i zahvalila svima koji su učestvovali u potrazi tokom noći. Na mestu gde je bio stacioniran krizni štab građani i spasioci ostavljaju cveće i igračke u znak sećanja na stradalu devojčicu. Zvanični uzrok smrti Sejlor Hejs još uvek nije objavljen, a dalja istraga utvrdiće sve okolnosti ove nesreće.

Dan kasnije usledio šok: Uhapšeni roditelji

Samo dan nakon što je izvučeno telo nesrećnog deteta, usledio je šok za javnost. Roditelji devojčice, Džon Herb Hejs III (70) i Džordin Nikol Hejs (31), uhapšeni su u susednoj državi Tenesi. Kako prenose američki mediji, oboje su optuženi za nezakonito dovođenje deteta u opasnost i svesno napuštanje deteta.

Ubeđivali su vlasti da Sejlor na sebi ima specijalni uređaj za praćenje i apelovali da ga lociraju. Međutim, policija je ubrzo otkrila zastrašujuću istinu: narukvica za praćenje je sve vreme bila ostavljena u njihovoj kući u Virdžiniji. Sumnja se i da su tokom istrage namerno usmeravali spasilačke ekipe što dalje od vode u kojoj je na kraju pronađeno njeno telo.

Istraga je otkrila detalje od kojih se ledi krv u žilama. Iako su roditelji odlično znali da Sejlor, zbog svog stanja, ima običaj da odluta, ostavili su je pored reke bez ikakvog nadzora. Još strašnije - oni su svesno obmanjivali policiju i spasioce.

"Zaslužila je da bude bezbedna i zaštićena"

Lokalni šerif okruga Džordžtaun, Karter Viver, obratio se javnosti snažnom i emotivnom porukom nakon hapšenja roditelja.

"Roditelji i staratelji imaju osnovnu dužnost da zaštite decu koja ne mogu da se brane sama. Sejlor je bila ranjivo petogodišnje dete koje je zavisilo od odraslih. Zaslužila je da bude bezbedna. Zaslužila je da bude zaštićena. Ništa što uradimo ne može da je vrati, ali možemo tražiti pravdu za nju", naveo je šerif.