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Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo otpravnika poslova Savezne Republike Nemačke u Moskvi, Bernda Finkea, posle jučerašnjih antiruskih akcija i izjava nemačkih vlasti.

MSP Rusije je poručilo da će ovakvi postupci Berlina dobiti oštar odgovor.

"Nemački diplomata je obavešten da ruska strana kategorično odbacuje potpuno izmišljene optužbe Berlina u vezi sa umešanošću Rusije u navodni incident na aerodromu u Lajpcigu", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Navedeno je da ruska strana doživljava odluku nemačke vlade da zatvori ruski Generalni konzulat u Bonu i Ruski dom nauke i kulture u Berlinu pod ovim navodnim izgovorom, kao još jedan korak ka "konačnom uništenju potencijala za bilateralne odnose koji su gradile generacije ruskih i nemačkih političara i diplomata".

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

"Naglašeno je da se Berlin svesno upustio u otvorenu provokaciju usmerenu na eskalaciju rusko-nemačkih odnosa. Postupci nemačkih vlasti naići će na oštar odgovor", poručili su u ministarstvu.

Finke se u zgradi ministarstva zadržao nešto manje od sat vremena, preneli su ruski mediji.

Govoreći o diplomatskim odnosima Berlina i Moskve, nemački zvaničnik je naveo da ih je navodno "ruska strana prekinula", iako je Nemačka ta koja zatvara konzulat. Otpravnik poslova najavio da će biti održana konferencija za novinare na ovu temu.

Na pitanje novinara nemačke redakcije RT-a gde su dokazi za optužbe povodom incidenta u Lajpcigu, Finke je odbio da odgovori.

Juče je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful objavio da će do 18. septembra zatvoriti ruski konzulat u Bonu i Ruski dom u Berlinu zbog incidenta sa dronom na aerodromu u Lajpcigu.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova je naglasila da je odgovornost za incident stavljena na Rusiju u pokušaju da se pogoršaju bilateralni odnosi.