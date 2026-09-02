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Desetine vozača u francuskom Perigeu suočile su se sa ozbiljnim problemima nakon što su sipale gorivo na benzinskoj pumpi trgovinskog lanca E.Leclerc. Nedugo nakon odlaska sa pumpe njihovi automobili počeli su da gube snagu, a brojna vozila ubrzo su se potpuno zaustavila, zbog čega su morale da intervenišu šlep službe.

Prave razmere problema postale su jasne tek nakon što su neispravna vozila dopremljena u auto-servise. Mehaničari su pregledom rezervoara utvrdili da se u njima ne nalazi samo dizel gorivo, već gusta i zagađena mešavina u kojoj su pronađeni voda i blato.

Voda i blato završili u rezervoarima automobila

Iz uprave benzinske pumpe naknadno su potvrdili da je problem nastao nakon snažnog nevremena koje je pogodilo to područje. Obilna kiša omogućila je prodor vode u podzemne rezervoare, gde se potom pomešala sa dizelom koji su vozači sipali u svoja vozila.

Takvo zagađeno gorivo izazvalo je ozbiljna oštećenja na modernim dizel motorima, a troškovi popravke pojedinih vozila, prema dostupnim procenama, kreću se između 4.000 i 8.000 evra.

Pogođeni vlasnici pritom se ne suočavaju samo sa računima iz auto-servisa. Dodatno ih opterećuju troškovi šlepovanja neispravnih automobila, kao i iznajmljivanja zamenskih vozila dok njihovi automobili čekaju popravku.

Iz kompanije Leclerc navode da je tehnički problem u međuvremenu rešen i da komuniciraju sa kupcima koji su pretrpeli štetu kako bi se rešilo pitanje odštete.

Uprkos tome, deo vozača tvrdi da isplate osiguranja još nisu realizovane. Zbog nezadovoljstva tokom postupka naknade štete vlasnici oštećenih vozila organizovali su se i na društvenim mrežama.

Na Fejsbuku su osnovali grupu u kojoj razmenjuju informacije, pružaju jedni drugima pomoć i pokušavaju zajedničkim pravnim delovanjem da ubrzaju rešavanje slučaja. Grupa je već okupila gotovo stotinu pogođenih vozača.

Sličan slučaj napravio štetu i do 20.000 evra

Sličan slučaj zabeležen je tokom leta 2025. godine i u Nemačkoj. Na Globusovoj benzinskoj pumpi u saveznoj pokrajini Tiringiji voda je takođe dospela u dizel gorivo, nakon čega je oštećen veći broj vozila.