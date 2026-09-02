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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da vlada priprema sveobuhvatan paket mera kao odgovor na promenu ruske taktike napada, koja je sada usmerena na masovnu upotrebu dronova radi iscrpljivanja civilnog života i ekonomske aktivnosti.

Zelenski je to objavio na Telegramu, navodeći da će biti ažurirani sistemi za upozoravanje na pretnje kako bi građani jasno razumeli na šta i na koji način treba da reaguju.

Prema njegovim rečima, biće uvedena dva nivoa označavanja konkretne pretnje - žuti i crveni nivo.

"Generalštab i Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine, zajedno sa vladom, Ministarstvom odbrane, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Državnom službom za vanredne situacije Ukrajine, na nedeljnom nivou određivaće koji pokazatelji pretnje će biti proglašeni žutim i crvenim nivoom uzbune. Osnovno za žuti nivo biće napad dronovima, dok će crveni nivo označavati raketnu opasnost, uključujući pretnju balističkim napadima, kao i masovne napade", rekao je Zelenski, prenosi Suspilne.

On je dodao da će zvučni signali za vazdušnu uzbunu biti promenjeni u skladu sa žutim i crvenim nivoom pretnje.

Foto: X/MFA_Ukraine

Zelenski je rekao da se priprema uvođenje jasnijih i diferenciranih zvučnih signala za vazdušnu uzbunu u zavisnosti od nivoa opasnosti.

Takođe je najavio precizniju geografsku diferencijaciju uzbuna, kako bi se reagovalo samo na područjima na kojima postoji stvarna opasnost.

"Vlada Ukrajine i organi lokalne samouprave, zajedno sa vojskom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Državnom službom za vanredne situacije, treba da utvrde jasne kriterijume koji će omogućiti rad državnih institucija, organa lokalne samouprave, privrede i drugih određenih ekonomskih i društvenih objekata tokom žutog nivoa pretnje", naglasio je ukrajinski predsednik.

On je naveo da vlada i lokalne vlasti treba da ažuriraju propise o rasporedu skloništa u gradovima i zajednicama, kao i na infrastrukturnim objektima, uključujući mobilna skloništa za zaštitu građana.

Lokalnim vlastima će, kako je rekao, biti predloženo da preispitaju granice policijskog časa, uzimajući u obzir stvarne bezbednosne potrebe građana i funkcionisanje privrede.