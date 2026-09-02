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Masovni ulazak 72.000 migranata u Seutu30. i 31. jula bio je operacija koju su isplanirale i sprovele marokanske bezbednosne snage.

To je glavni zaključak izveštaja Nacionalnog centra za imigraciju i granice (CENIF), obaveštajne jedinice španske Nacionalne policije.

U dokumentu, koji je dostavljen Nacionalnom sudu, navodi se da je migracija bila samo paravan za akciju kojom su rukovodili marokanski agenti, piše španski El Español.

I sam premijer Pedro Sančez je masovni prelazak granice u prvom trenutku nazvao "napadom na teritorijalni integritet Španije".

Planirana operacija, a ne spontani incident

Policijski izveštaj, koji je u ponedeljak poslat sudu, detaljno analizira događaje i odbacuje mogućnost da je ulazak u Seutu bio spontan.

Istražitelji smatraju da nije reč o izolovanom incidentu koji su pokrenule kriminalne grupe ili pozivi na društvenim mrežama, već o unapred planiranom procesu.

Kao dokaz navode činjenicu da se čak 90 odsto ljudi vratilo u Maroko samo nekoliko sati nakon ilegalnog ulaska, što, prema njihovoj proceni, ukazuje da stvarni cilj nije bila migracija.

Uloga marokanskih bezbednosnih snaga

Dokument opisuje kako su marokanski žandarmi aktivno upravljali procesom. Davali su instrukcije migrantima i usmeravali hiljade ljudi okupljenih u Kastiljehosu prema tačno određenim mestima za prelazak na špansku teritoriju.

Istovremeno su operaciju nadzirale i osobe u civilu koje su, prema snimcima, izdavale naređenja uniformisanim marokanskim policajcima.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Organizovani talasi dolazaka

Da je incident bio planiran, prema izveštaju, potvrđuje i profil ljudi koji su organizovano pristizali u nekoliko talasa.

U prvom talasu, 30. jula pre 11 časova, stigli su muškarci uzrasta od 15 do 25 godina, opremljeni ronilačkim odelima, perajima i pomagalima za plutanje. Gotovo svi su bili Marokanci.

Nakon toga, sve do 22 časa, u Seutu su počele da ulaze čitave porodice, uključujući žene i decu. Većina je nosila sportsku odeću i japanke, bez opreme za plivanje. U tom talasu, pored Marokanaca, počeli su da se pojavljuju i ljudi iz podsaharske Afrike.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Profil dolazaka trećeg talasa, od 22 časa 30. jula i tokom narednog dbana, ponovo je odgovarao onome iz prvog talasa.

Takvim strateškim planiranjem najpre je blokiran španski sistem kontrole granice na području El Tarahala, gde su najspremniji pojedinci stvorili gužvu. Kada je odbrana granice na toj tački postala nemoguća, Španija više nije imala kapaciteta da zaustavi dolazak ranjivijih grupa.

CENIF zaključuje da je događaj u Seuti bio primer ofanzivne kontraobaveštajne operacije. Njen cilj bio je da dovede u pitanje rad španskih obaveštajnih službi, posebno Nacionalnog obaveštajnog centra (CNI), jer nisu na vreme otkrile pripremu operacije.