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Ukrajinske snage pogodile su nekoliko ruskih vojnih ciljeva u okupiranoj Donjeckoj oblasti i ruskoj Brjanskoj oblasti 1. septembra i tokom noći između 1. i 2. septembra, dok su istovremeno potvrdile uništenje ruskog lovca MiG-29 i helikoptera Ka-27 u ranijim operacijama, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

U Volodimirivki, u delu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, ukrajinske snage pogodile su rusko skladište municije. Pogođen je i objekat za logistiku i skladištenje materijalnih sredstava jedne ruske jedinice u Očeretinu, koji je takođe pod kontrolom ruskih snaga.

Sa druge strane granice, u ruskoj Brjanskoj oblasti, ukrajinske snage gađale su područje u blizini Rečice, gde su bili koncentrisani rusko naoružanje i vojna oprema.

Razmere štete nastale u najnovijim napadima još se procenjuju, navodi Generalštab.

Foto: Shutterstock

Potvrđeno uništenje MiG-29 i helikoptera Ka-27

Ukrajinska vojska je odvojeno saopštila da je analiza dodatnih podataka potvrdila da je ruski helikopter Ka-27 uništen u blizini aerodroma Jejsk u ruskoj Krasnodarskoj oblasti 30. avgusta.

Generalštab je takođe potvrdio uništenje ruskog borbenog aviona MiG-29 u blizini aerodroma Milerovo u Rostovskoj oblasti 27. avgusta.

Potvrđeni gubici dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja operacije usmerene na rusko ljudstvo i vojnu opremu širom zone sukoba.