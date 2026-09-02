PUTINOV JURIŠNI AVION RAZNET U KOMADE Ruski ponos nestao u plamenu! Hitno se oglasio Generalštab: Izvedeni novi udari na VOJNE CILJEVE
Ukrajinske snage pogodile su nekoliko ruskih vojnih ciljeva u okupiranoj Donjeckoj oblasti i ruskoj Brjanskoj oblasti 1. septembra i tokom noći između 1. i 2. septembra, dok su istovremeno potvrdile uništenje ruskog lovca MiG-29 i helikoptera Ka-27 u ranijim operacijama, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
U Volodimirivki, u delu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, ukrajinske snage pogodile su rusko skladište municije. Pogođen je i objekat za logistiku i skladištenje materijalnih sredstava jedne ruske jedinice u Očeretinu, koji je takođe pod kontrolom ruskih snaga.
Sa druge strane granice, u ruskoj Brjanskoj oblasti, ukrajinske snage gađale su područje u blizini Rečice, gde su bili koncentrisani rusko naoružanje i vojna oprema.
Razmere štete nastale u najnovijim napadima još se procenjuju, navodi Generalštab.
Potvrđeno uništenje MiG-29 i helikoptera Ka-27
Ukrajinska vojska je odvojeno saopštila da je analiza dodatnih podataka potvrdila da je ruski helikopter Ka-27 uništen u blizini aerodroma Jejsk u ruskoj Krasnodarskoj oblasti 30. avgusta.
Generalštab je takođe potvrdio uništenje ruskog borbenog aviona MiG-29 u blizini aerodroma Milerovo u Rostovskoj oblasti 27. avgusta.
Potvrđeni gubici dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja operacije usmerene na rusko ljudstvo i vojnu opremu širom zone sukoba.
Operateri ukrajinskih dronova iz bataljona Signum pogodili su više od 700 pripadnika ruskih snaga tokom tri letnja meseca, dok su istovremeno gađali ruska vozila, logistička sredstva i sisteme za elektronsko ratovanje, saopštila je jedinica 1. septembra.
(Kurir.rs/United24media)