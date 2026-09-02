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Američki predsednik Donald Trampizjavio je da su Sjedinjene Američke Države preuzele kontrolu nad Ormuskim moreuzom i predložio da se strateški plovni put preimenuje u "Trampov moreuz".

"Sada kada je pod kontrolom SAD, da li bi trebalo da promenimo ime Ormuskog moreuza u TRAMPOV MOREUZ??? Kao i sama Amerika, bio bi 'privlačniji' nego ikada pre!", napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Njegova objava stigla je u trenutku novih tenzija oko strateškog prolaza između Irana i Omana.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva naftna tankera onesposobljena nakon što su naletela na mine dok su pokušavala da prođu kroz Ormuski moreuz.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

U saopštenju se navodi da je mornarica IRGC prethodno upozorila na opasnosti prolaska kroz minirani deo moreuza.

IRGC je takođe zapretila dvostrukim kaznama brodarskim kompanijama koje, kako tvrdi, "umesto da slede legalnu putanju, nasednu na obmanu Sjedinjenih Američkih Država i prepuste svoja plovila neprijatelju".

Kurir.rs/Agencije

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