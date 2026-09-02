Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prvi avion navodno je preleteo krov stadiona na visini od svega 12,5 do 14 metara. Drugi je, prema snimcima, prošao kroz dim pirotehnike sa krova.

Pre početka utakmice između Ol Bleksa i Springboksa u Kejptaunu, dva aviona preletela su DHL stadion toliko nisko da je prizor izazvao istovremeno oduševljenje i nelagodu. Iznad gotovo 60.000 gledalaca proletela su dva posebno obojena aviona Embraer kompanije Airlink.

Airlink je zvanični domaći prevoznik turneje "Rugby’s Greatest Rivalry 2026", a već je ranije tokom turneje izveo sličan formacijski prelet iznad stadiona Elis Park. Međutim, prelet u Kejptaunu izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Deo navijača opisao je prizor kao "neverovatan". Ol Bleksi su na Instagramu objavili snimak uz komentar da je prelet bio impresivan.

Drugi su, međutim, bili mnogo oštriji. Jedan korisnik je na Instagram profilu Ol Bleksa prelet nazvao "čistim ludilom".

"Nikada nisam mislio da će rivalstvo u ragbiju prekinuti pilot", napisao je drugi.

Na društvenoj mreži X jedan komentator poručio je da je čitav događaj bio "samo jedan lagani nalet vetra udaljen od nezamislive katastrofe".

Podaci Flightradara, koje su kasnije preneli i južnoafrički mediji, pokazali su zašto je prizor izgledao toliko dramatično.

Prvi avion navodno je preleteo krov stadiona sa razmakom od svega 12,5 do 14 metara. Drugi je, prema snimcima, prošao kroz dim pirotehnike sa krova.