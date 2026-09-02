Slušaj vest

Stav Belgije protiv korišćenja zamrznute ruske imovine ostao je nepromenjen, izjavio je danas belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.

Reakcija je usledila pošto je grupa evropskih zemalja zatražila da Evropska unija ponovo razmotri mogućnost upotrebe tih sredstava za pomoć Ukrajini, preneo je Rojters.

Holandija, Poljska, Španija i Švedska pozvale su prošle nedelje EU da razmotri korišćenje zamrznute ruske imovine za Ukrajinu, a pojedini ministri ponovili su tu ideju na neformalnom sastanku šefova diplomatija EU u Irskoj.

"Debata je ponovo pokrenuta na inicijativu četiri evropske zemlje, ali među kolegama je izazvala malo entuzijazma i spremnosti", naveo je Prevo u saopštenju nakon razgovora.

On je rekao da je ponovo izneo stav Belgije, koji je, kako je istakao, nepromenjen već godinu dana.

"Razlozi zbog kojih se tome protivimo nisu u međuvremenu nestali kao magijom", rekao je belgijski ministar.

Prevo je dodao da bi korišćenje ruske imovine kroz postupak koji bi predstavljao konfiskaciju donelo "veoma značajne rizike".

Belgija je posebno zabrinuta zbog mogućih pravnih i finansijskih posledica korišćenja zamrznute ruske imovine, dok pojedine članice EU nastoje da pronađu način da sredstva iskoriste za podršku Ukrajini.

Debata o toj mogućnosti ponovo je otvorena nakon inicijative četiri članice EU, ali kako navodi Prevo, na sastanku ministara spoljnih poslova nije bilo značajnije podrške toj ideji.