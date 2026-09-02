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U Nepalu je šestogodišnja devojčica, koja je tri dana bila zarobljena ispod ruševina nakon razornih poplava, spasena nakon što su pripadnici naoružane policije čuli njene povike.

Iznenadne poplave koje su stigle iz pravca Tibeta izazvale su ogromna razaranja u Nepalu, a broj poginulih dostigao je 675, dok se stotine ljudi i dalje vode kao nestale.

Usred katastrofe pojavila se i gotovo neverovatna priča iz oblasti Rasuvagadi, gde je policija uspela da izvuče živu šestogodišnju devojčicu koja je tri dana provela zatrpana.

Prema izveštajima, devojčica je ostala zarobljena ispod blata i ruševina u mestu Timure. Tokom spasilačke operacije pripadnici naoružane policije čuli su njene povike i odmah počeli da kopaju kako bi došli do nje.

Spasioci čuli devojčicu ispod blata

Prema navodima lokalnih medija, spasavanje se dogodilo u petak uveče, a devojčica je narednog dana prebačena u Katmandu.

Pripadnici naoružane policije tragali su za ljudima koji su ostali zarobljeni nakon izlivanja reke Botekoši kada su iznenada čuli dečje povike koji su dopirali ispod blata.

Ekipa je odmah započela potragu i pronašla devojčicu zatrpanu ispod ruševina.

Zadobila je povrede i nakon izvlačenja prebačena je u nepalsku graničnu ispostavu u Timureu, gde joj je ukazana medicinska pomoć.

Pošto je tri dana provela zarobljena ispod ruševina, njeno zdravstveno stanje se pogoršavalo, pa je odlučeno da bude prebačena u Katmandu na dalje lečenje.

Planirano je da bude transportovana vazdušnim putem već u petak, ali zbog lošeg vremena i noćnih uslova to nije bilo moguće. Lekari u graničnoj ispostavi zato su odlučili da je zadrže tokom noći i nastave lečenje.

Čudo usred katastrofe u Nepalu

Kada su se vremenski uslovi popravili u subotu posle podne, šestogodišnjakinja je prebačena u Katmandu, gde se trenutno nalazi na bolničkom lečenju.

Njeno spasavanje opisuje se kao pravo čudo usred tragedije koja je pogodila Nepal.

Prema navodima iz teksta, u katastrofalnim poplavama život je izgubilo 675 ljudi, dok se više od 2.400 osoba i dalje vodi kao nestalo.